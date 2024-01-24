İlk cemre ne zaman düşecek? 2024 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

Cemre düşmesi yaz, kış ve bahar cemresi olarak gerçekleşmektedir. İlk düşen cemre olarak kış cemresi havaya düşer ve Şubat ayında gerçekleşir. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2024 ilk cemre havaya ne zaman düşecek?

CEMRE DÜŞMESİ NEDİR?

Cemre düşmesi ifadesi, geleneksel Türk inançlarına dayanan bir folklorik terimdir ve üç aşamalı bir süreci ifade eder. Bu aşamalar kış, bahar ve yaz cemreleri olarak adlandırılır ve her biri belirli bir zamanda düşer. Ancak, bu inançlar bilimsel temellere dayanmaz ve sadece geleneksel bir folklorik öğedir.

Kış Cemresi: Şubat ayının başında düşer. Bu cemre genellikle havaya düştüğüne inanılır.

Bahar Cemresi: Şubat ayının ortalarında düşer. Bu cemre genellikle suya düştüğüne inanılır.

Yaz Cemresi: Şubat ayının sonunda düşer. Bu cemre genellikle toprağa düştüğüne inanılır.

2024 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemre havaya düşecek.

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihleri arasında suya düşecek.

Üçüncü son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.