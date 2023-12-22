İlk devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak

Kaynak: Haber Merkezi
İlk devrim şehidi Kubilay 93. ölüm yıl dönümünde anılacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve yol arkadaşları, yarın 93. Ölüm yıldönümlerinde Menemen’de anılacak. Anma programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’de bulunacak.

1930 yılında Menemen’de Cumhuriyet ve laiklik düşmanları tarafından katledilen devrim şehidi Mustafa Fehmi Kubilay ve silah arkadaşları Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey, 23 Aralık Cumartesi günü anılacak.

Anma programı, yıltepe’de bulunan Kubilay Anıtı’nda saat 09.30’da başlayacak ve saat 10. 00’da Şehir Asteğmen Kubilay Koşusu ile devam edecek. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’de katılım gösterecek.

“DEMOKRASİ VE LAİKLİK YÜRÜYÜŞÜ YAPILACAK”

09.30’daki resmi programı takiben 10.30’da, CHP İzmir İl Örgütü ve Atatürkçü Düşünce Derneği’nin düzenlediği “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” yapılacak. Programa katılanlar, Menemen İzban İstasyonu ile şehitlik arasında yürüyüş gerçekleştirecek.

Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü’nden sonra, Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda ikinci tören gerçekleşecek. Törende anıta çelenk bırakılacak, saygı duruşunda durulup İstiklal Marşı okunacak.

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