10 kişi kalan Kasımpaşa golü buldu

Trendyol Süper Lig 6. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Ev sahibi Kasımpaşa sahaya Gianniotis, Winck, Opoku, Adem Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, Hajradinovic, Ali Yavuz Kol, Ben Ouanes ve Gueye ilk 11'iyle çıktı.

Fenerbahçe ise mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'yla başladı.

Asensio ilk defa bir maçta 11'de görev aldı.

Maç Fenerbahçeli oyuncuların santra vuruşuyla başladı.

2. dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Kaleci Ederson'un hatasında topu kapan Hajradinovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe, 3. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yerden pasında, kaleyi karşıdan gören noktadan şutunu çeken Asensio ağları havalandırdı: 0-1

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına gören Asensio'nun içerideki Talisca'ya gönderdi. Kale sahasındaki Talisca'nın şutuna ayak koyan savunma topu kornere gönderdi.

Kerem Aktüroğlu ve Asensio'dan siftah

SARAN TEZAHÜRATLARI

30. dakikada Fenerbahçeli taraftarların olduğu bölümden "Oley oley Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanı Sadettin Saran" tezahüratları yükseldi.

Resmi olmayan sonuçlara göre bugün yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimini 257 oy farkla Sadettin Saran kazandı. Fenerbahçe'de 7 yıllık Ali Koç dönemi sona erdi.

31. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

Fenerbahçe'de Ali Koç dönemi bitti! Yeni başkan Sadettin Saran

KASIMPAŞA 10 KİŞİ KALDI

42. dakikada hızlı gelişen atakta yarı sahayı hızla kat ederek Opoku'dan sıyrılıp soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu şutunu çekti, kaleci Gianniotis ayaklarıyla topu çıkardı.

45. dakikada VAR (video yardımcı hakem) sisteminden gelen uyarı üzerine Skriniar ve Cafu'nun girdiği ikili mücadeleyi izleyen hakem Oğuzhan Çakır, sarı kartı iptal ederek Cafu'ya kırmızı kart gösterdi.

İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada serbest vuruşu kullanan Hajradinovic'in ceza sahasına ortasında Pape Habib Gueye kafayı vurdu, Fenerbahçe kalecisi Ederson topu kontrol etti.

Kasımpaşa 64. dakikada Hajradinovic'in golüyle skora denge getirdi: 1-1

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Kasımpaşa ve Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam 45. kez karşı karşıya geldi.

44 lig maçında Fenerbahçe, 36 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 4 kez 3 puana uzanan taraf oldu.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 111 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 39 gol gördü.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile ligde bugüne kadar deplasmanda 21 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 19'unu sarı-lacivertli ekip kazanırken, 2 karşılaşmadan ise Kasımpaşa 3 puanla ayrıldı.

Kasımpaşa'nın ev sahibi olduğu müsabakalarda beraberlik çıkmadı.

Fenerbahçe'nin attığı 57 gole, lacivert-beyazlı rakibi 16 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe elde etti. 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 6-0 kazandı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 3-1 kazanarak rakibi karşısında en farklı galibiyetini aldı.

İki ekip arasında en gollü karşılaşma ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa'nın sahasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-2 kazandığı maç olarak kayıtlara geçti.