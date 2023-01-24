TOKİ’de 64 ilin kuraları tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun yedek ve asil hak sahipleri belirlendi.

Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategoride olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş yedek ve asil olarak hak sahibi oldu.

23 OCAK-8 ŞUBAT ARASINDA 12 İLDE 36 BİN 568 KONUT İÇİN YAPILACAK"

7’nci etap kuraları da 12 ilde 8 Şubat 2023’e kadar devam edecek. 12 ilde gerçekleştirilecek 36 bin 568 hak sahibi için illere göre dağılım ve kura tarihleri ise şu şekilde açıklandı:

23-28 Ocak Bursa 8 bin 650 konut

23-24 Ocak Isparta bin 828 konut

25 Ocak Burdur bin 454 konut

26-27 Ocak Denizli 3 bin 150 konut

28-29 Ocak Muğla 2 bin 600 konut

29-31 Ocak Balıkesir 3 bin 975 konut

30-31 Ocak Aydın 3 bin 72 konut

1 Şubat Çanakkale bin 290 konut

1-3 Şubat Manisa 4 bin 94 konut

4 Şubat Uşak bin 50 konut

5-6 Şubat Kütahya 2 bin 280 konut

7-8 Şubat Afyonkarahisar 3 bin 125 konut

Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. (İHA)