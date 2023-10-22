İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu

Ev almak isteyen vatandaşların merakla beklediği düşük faizli konut kredisinin şartları belli oldu. İlk defa konut alacak kişiler için belirli bir süre şehirde bulunma şartı aranacak. 2 buçuk milyonluk düşük faizli kredinin ödemesi ise aylık taksit 34 bin TL’yi bulacak.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Kredi kampanyasının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Düşük faizli konut kredisi için beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

1-)1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

2-) Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler ön planda olacak.

VADE VE FAİZ NE KADAR OLACAK?

İlk evini alacak vatandaşlara 120 ay dışında 15 yıl-180 aya kadar vadelendirme imkanı sunulacak. Yani 2 buçuk milyonluk düşük faizli konut kredisinde vatandaşların alacakları ev için ödeyecekleri taksit tutarı aylık taksit 34 bin TL’yi bulacak.

“NE BU SEVR ANTLAŞMASI'NIN ŞARTLARI MI?”

Dar gelirli vatandaşların merakla beklediği düşük faizli konut kredisi hevesleri kursakta bıraktı. Şartları belli olan kredi için 180 ay vadeli 2.5 milyon değerindeki bir evin aylık ödemesi yaklaşık 34 bin TL’yi buluyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları düşük faizli kredi ödemelerine tepki göstererek “Ne bu Sevr Antlaşması'nın şartları mı?” diyerek tepki gösterdi.

foto1.jpg

İlgili Haberler
İlk kez ev alacaklar sakın kaçırmayın! Düşük faizli konut kredisi geliyor
Ev alacaklar dikkat! Hayaldi gerçek oldu... Düşük faizle 2 milyon kredi mümkün
İlk evini almak isteyene devlet bankasından düşük faizli kredi
Çiftçilere düşük faizli kredide düzenleme: Üç aydan altı aya çıkarıldı
Öne Çıkanlar
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Ekonomist Atilla Yeşilada altın yatırımcısını uyardı. Hürmüz Boğazı’nı işaret etti
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
Emekli maaşları için SGK harekete geçti. Bazıları iptal edilecek
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 126. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Atatürk’ün 29 Ekim sırrı…
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Dostun için ne kadar ileri gidebilirsin?
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Mehmet Şimşek'ten şok açıklama! Memur ve emeklilere o para artık ödenmeyecek...
Son Haberler
Fas'ta yüzlerce kişi, Gazze için sokakta! Gündem
Fas'ta yüzlerce kişi, Gazze için sokakta!
Osmaniye’de otoyolda zincirleme trafik kazası Yaşam
Osmaniye’de otoyolda zincirleme trafik kazası
İsrail savaş kabinesi toplandı! Gündem
İsrail savaş kabinesi toplandı!
İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak geldi Spor
İsmail Kartal'dan Osayi Samuel'e yasak geldi
Zaniolo oynadı Aston Villa şov yaptı Spor
Zaniolo oynadı Aston Villa şov yaptı
Hayatını kaybeden annesini arayan Gazzeli kız çocuğu: "Bu benim annem, onu saçlarından tanıdım" Gündem
Hayatını kaybeden annesini arayan Gazzeli kız çocuğu: "Bu benim annem, onu saçlarından tanıdım"
Avrupalı liderler İsrail’e destek ziyaretine gidiyor Dünya
Avrupalı liderler İsrail’e destek ziyaretine gidiyor