İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisinde detaylar belli oldu

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli kredi başvurusu gündemde. Kredi kampanyasının ayrıntıları belli olmaya başladı.

Düşük faizli konut kredisi için beklenti 15 yıl (180 ay) vade imkanı ve 1.20 faiz oranına sahip olması yönünde.

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

1-)1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Örneğin 5 milyon TL'ye kadar ekspertiz değeri olan bir konut için çekilebilecek kredi 2 milyon TL seviyelerindeyken, yeni yapılacak düzenlemede en azından bu oranın yüzde 80'lere çıkartılması olumlu olarak değerlendirdiğimiz bir konu.

2-) Daha önce benzer türden sayılabilecek kampanyalarda, örneğin taşınmazı alacağı şehirde yakın zamanda (son 1 yılda) konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa da hisse oranının yüzde 50'den fazla olmaması gibi kriterler ön planda olacak.

VADE VE FAİZ NE KADAR OLACAK?

İlk evini alacak vatandaşlara 120 ay dışında 15 yıl-180 aya kadar vadelendirme imkanı sunulacak. Yani 2 buçuk milyonluk düşük faizli konut kredisinde vatandaşların alacakları ev için ödeyecekleri taksit tutarı aylık taksit 34 bin TL’yi bulacak.

“NE BU SEVR ANTLAŞMASI'NIN ŞARTLARI MI?”

Dar gelirli vatandaşların merakla beklediği düşük faizli konut kredisi hevesleri kursakta bıraktı. Şartları belli olan kredi için 180 ay vadeli 2.5 milyon değerindeki bir evin aylık ödemesi yaklaşık 34 bin TL’yi buluyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları düşük faizli kredi ödemelerine tepki göstererek “Ne bu Sevr Antlaşması'nın şartları mı?” diyerek tepki gösterdi.