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İlk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı

ABD'de şubat ayında görülecek bir trafik cezası davasında tarihte ilk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 23:39
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İlk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı

İlk kez sanık avukatı olmaya hazırlanan yapay zekaya tehdit yağdı
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DoNotPay adlı bir teknoloji girişiminin tasarladığı aracın, sanığa duruşma sırasında kulaklık aracılığıyla danışmanlık yapması bekleniyordu.

Ancak şirketin CEO'su Joshua Browder, haber duyuldukça firmaya kızgın mektupların yağmaya başladığını öne sürdü.

İddiaya göre yapay zekanın mahkemedeki argümanları dinleyeceği ve sanığın verebileceği en iyi cevapları analiz edeceği haberi, birçok eyalet barosunda huzursuzluk yarattı.

"Birden fazla eyalet barosu bizi tehdit etti" diyen Browder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçlerinden biri, bölge savcılığına sevk edilmemizin ve soruşturulmamızın, hatta hapis cezası almamızın mümkün olacağını söyledi."

"CEZAİ KOVUŞTURMA TEHDİDİ VAZGEÇMEMİZ İÇİN YETERLİ OLDU"

ABD merkezli haber kurumu NPR'nin haberine göre, Browder'a uygulamanın izinsiz olduğu ve bazı eyaletlerde 6 altı aya kadar hapis cezası alabileceği aktarıldı.

Teknoloji CEO'su, "Hapis cezası vermeseler de cezai kovuşturma tehdidi vazgeçmemiz için yeterli oldu" diye konuştu.

Öte yandan Browder, hangi eyalet barosunun mektup gönderdiğini açıklamayı reddetti.

Akıllı telefon üzerinde çalışan bu yapay zeka teknolojisinin yatırımcıları arasında Andreessen Horowitz, Crew Capital ve Founders Fund gibi ünlü risk sermayesi şirketleri yer alıyor.Girişim bu şirketlerden toplamda 27,7 milyon dolar fon toplamıştı.

MAHKEMELERDE KULLANILMASI YASAL DEĞİL

Öte yandan, ABD'deki birçok mahkeme salonunda bu tür teknolojilerin kullanılmasının yasal olmadığı da biliniyordu.

Ancak bazı mahkemeler, sanıkların bluetooth özellikli işitme cihazları takmasına izin verdiği için DoNotPay yetkilileri de yapay zeka aracının bu olanaktan yararlanabileceğini düşünmüştü.

Hatta trafik cezasıyla ilgili davanın araç için fazla basit olduğunu savunan Browder, daha ciddi bir soruşturmada yapay zekaya başvuracak herhangi bir sanığa bir milyon dolar ödül vermeyi vaat etmişti.

Browder, önceki haftalarda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"ABD Yüksek Mahkemesi'nde yakın zamanda görülecek bir davada kulaklık takarak robot avukatımızın söylediklerini tekrar ederek savunmayı ona bırakacak herhangi bir avukata veya sanığa bir milyon dolar ödeyeceğiz."

DURUŞMAYA YAPAY ZEKA KATILMAYACAK

Trafik cezasıyla ilgili merakla beklenen duruşma ise 22 Şubat'ta gerçekleşecek. Ancak baroların uyarısı nedeniyle duruşmaya yapay zeka katılmayacak.

Yine de Browder, bu kuralların yapay zekayı uzun süre engelleyemeyeceği görüşünde. "Bence büyük resmi kaçırıyorlar" diyen girişimci, şöyle ekliyor:

"Teknoloji ilerliyor ve mahkeme salonlarındaki kurallar çok eski." (AA)

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