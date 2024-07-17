İlk Müslüman kadın Lord Şansölye yemin etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İlk Müslüman kadın Lord Şansölye yemin etti

Pakistan asıllı Birmingham Milletvekili Shabana Mahmood, Pazartesi günü Londra'daki Kraliyet Adalet Divanı'nda düzenlenen törenle Birleşik Krallık'ın yeni Lord Şansölyesi olarak yemin etti.

Yemin töreninde konuşan Adalet Bakanı Shabana Mahmood, "uluslararası hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan haklarını desteklemeye devam etme" sözü verdi.

43 yaşındaki İşçi Partisi üyesi Mahmood, X adlı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün Lord Şansölye olarak yemin etmekten onur duydum, bağımsız yargımızı müdahaleden ve haksız baskıdan koruma sözü verdim. "Hukukun Üstünlüğünün şampiyonu olacağım. Bu kadim rolün 900. yılında, her zamankinden daha hayati."

Birmingham'ın Small Heath kentinde doğan Mahmood, göreve atanan ilk Müslüman kadın oldu ve Kuran-ı Kerim üzerine bağlılık yemini ederek yaptığı konuşmada, "Urduca konuşan ilk Lord Şansölye" olduğuna vurgu yaptı.

Mahmood, Başyargıç Sue Carr, Yüksek Mahkeme Başkanı Robert Reed ve Yüksek Mahkeme Şansölyesi Julian Flaux'nun huzurunda yemin etti.

Mahmood konuşmasında, yeni İşçi Partisi hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusunda "uluslararası hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan haklarını desteklemeye" devam edeceğini söyledi. Ayrıca adalet sisteminin karşı karşıya olduğu zorlukları da kabul ederek, "şiddet ve istismar mağduru" kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sağlanması için daha fazla şey yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

1619133996d3f13.webp

4469261-403488824.jpg

shabanaa1721119060-0.jpg

Son Haberler
Alkollü sürücü polisi atlatamadı Gündem
Alkollü sürücü polisi atlatamadı
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı Ekonomi
İngiltere enflasyon rakamlar açıklandı
Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler Gündem
Çöpün yanına bırakılan ekmekleri alan yaşlı adam öldüresiye dövüldü. İzmir’den İnsanlık ölmüş dedirten görüntüler
İntihar edecekti son anda ikna edildi Gündem
İntihar edecekti son anda ikna edildi
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu Spor
Ünlü milyarder fiyatlara isyan etti. Dünya devi markayı yerden yere vurdu
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı Yerel Haberler
Bilecik’te aranan suç makinesi tutuklandı
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor Ekonomi
Konut satışlarında kabus gibi düşüş. Artık yabancı bile almıyor