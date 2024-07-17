İlk Müslüman kadın Lord Şansölye yemin etti

Yemin töreninde konuşan Adalet Bakanı Shabana Mahmood, "uluslararası hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan haklarını desteklemeye devam etme" sözü verdi.

43 yaşındaki İşçi Partisi üyesi Mahmood, X adlı sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bugün Lord Şansölye olarak yemin etmekten onur duydum, bağımsız yargımızı müdahaleden ve haksız baskıdan koruma sözü verdim. "Hukukun Üstünlüğünün şampiyonu olacağım. Bu kadim rolün 900. yılında, her zamankinden daha hayati."

Birmingham'ın Small Heath kentinde doğan Mahmood, göreve atanan ilk Müslüman kadın oldu ve Kuran-ı Kerim üzerine bağlılık yemini ederek yaptığı konuşmada, "Urduca konuşan ilk Lord Şansölye" olduğuna vurgu yaptı.

Mahmood, Başyargıç Sue Carr, Yüksek Mahkeme Başkanı Robert Reed ve Yüksek Mahkeme Şansölyesi Julian Flaux'nun huzurunda yemin etti.

Mahmood konuşmasında, yeni İşçi Partisi hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra hazırlanan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi doğrultusunda "uluslararası hukukun üstünlüğünü savunmaya ve insan haklarını desteklemeye" devam edeceğini söyledi. Ayrıca adalet sisteminin karşı karşıya olduğu zorlukları da kabul ederek, "şiddet ve istismar mağduru" kadınlar ve kız çocukları için adalete erişimin sağlanması için daha fazla şey yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.