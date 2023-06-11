Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan, İstanbul'daki dev finalde tarihe geçti. Peki, İlkay Gündoğan neden tarihe geçti? İlkay Gündoğan kimdir neden gündem oldu?

İLKAY GÜNDOĞAN NEDEN TARİHE GEÇTİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını tarihte ilk kez Türk kökenli futbolcu kazandı. İki Türk yıldızın şampiyon olmak için kapıştığı maçta yüzü gülen taraf İlkay Gündoğan oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ikinci kez ev sahipliği yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, Manchester City forması giyen Türk kökenli futbolcu İlkay Gündoğan ile Interli milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk kupası için karşı karşıya geldi.

Manchester City’nin Inter’ı 1-0 yenerek kupaya uzandığı finalde, kaptan İlkay Gündoğan da kupayı kaldıran ilk Türk kökenli futbolcu olarak tarihe geçti.

İlkay Gündoğan, 2012-2013 sezonunda da Borussia Dortmund formasıyla final oynamış ancak Bayern Münih’in 2-1 kazanmasıyla sahadan kupasız ayrılmıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN KİMDİR?

24 Ekim 1990 Gelsenkirchen Almanya doğumlu İlkay Gündoğan aslen Balıkesirlidir. Orta saha oyuncusu olan Gündoğan, Manchester City takımında forma giymektedir. Türk Millî voleybolcu Naz Aydemir ile kuzendir.

Gündoğan 3 yaşında doğduğu şehrin takımı SV Gelsenkirchen-Hessler 06'in altyapısında forma giymeye başladı. 1998'de Schalke 04'ün altyapısına geçti, bir sezon orada geçirdikten sonra eski takımına geri döndü. 2004-05 arasında SSV Buer takımının altyapısında oynayan Gündoğan, 2005'te uzun süre formasını giyeceği VfL Bochum takımına geçti.

2016-17 sezonu başında 25 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'tan Manchester City'ye transfer olmuştur. Bu takımda ilk golünü 17 Eylül 2016 tarihinde Bournemouth takımına karşı atmıştır.

İlkay Gündoğan Milli Takım tercihini Almanya'dan yana kullanmış ve farklı seviyelerde toplam 71 kez Almanya milli takım forması giymiştir.