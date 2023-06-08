İlkay Gündoğan'a 85 milyon Euro

Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan'a, bir Arap kulübünün 3 yıl için 81 milyon Euro teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

İlkay Gündoğan'a 85 milyon Euro

Suudi Arabistan Pro Lig'in 4 büyük takımı Al-Ittihad, Al-Ahli, Al-Hilal ve Al-Nassr'ın yüzde 75'ini, devletin petrol şirketi Aramco'nun satın almasının ardından transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Geçen sezon Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu Al-Nassr'a getiren Suudiler, "Hayallerimizin sınırı yok" diyerek çıktıkları bu yolda gerçekten de sınırları zorlamaya başladı.

200 milyon euroya Real Madrid'den ayrılan Karim Benzema'yı Al Ittihad'a transfer eden Suudiler, Sporx'in haberine göre gözünü diğer yıldızlara dikti.
Tottenham'ın Fransız kalecisi Lloris, Firmino, Modric, Ramos, Kante, Aubameyang, Zaha, Iago Aspas, Enner Valencia bunlardan birkaçı. Son olarak ise Suudiler'in göz koyduğu isimler; Tottenhamlı Heung Min-Son ve Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan...
Suudi Arabistan takımları bu iki yıldızı da bitirmek için temasta.
İngiltere'den Evening Standard'ın haberine göre; bir Suudi Arabistan kulübü, İlkay'a yıllığı 27 milyon euro'dan, 3 yıllık anlaşma teklif etti.
Cristiano Ronaldo ise; Suudi Ligi'ne daha çok yıldız ismin geleceğini açıkladı ve "Karim Benzema'nın Suudi Arabistan'a geleceğini biliyordum. Bu yüzden Suudi Arabistan Ligi'nin gelecekte en iyi 5 ligden biri olacağını söyledim" dedi.

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