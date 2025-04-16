İlkbaharda kar sürprizi! Şırnak’ta 25 santimetreye ulaştı: Ekipler teyakkuzda

Düzenleme: Kaynak: İHA

Şırnak’ta iki gündür süren kar yağışı, yüksek kesimlerde 25 cm kalınlığa ulaştı. Beytüşşebap’ta Yeşilöz ve Kerkür yolları kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbaharda karla kapanan yolları açmak için yoğun çaba harcıyor.

Şırnak’ta iki gündür süren yoğun kar yağışı , gece boyunca devam etti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

ilkbaharda-kar-surprizi-sirnakta-25-santimetreye-ulasti-ekipler-teyakkuzda-yenicag-4.jpg

Özellikle Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü ve Kerkür yollarında ulaşım aksadı.

Malazgirt’te Nisan sürprizi: Her yer karMalazgirt’te Nisan sürprizi: Her yer kar

ilkbaharda-kar-surprizi-sirnakta-25-santimetreye-ulasti-ekipler-teyakkuzda-yenicag-3.jpg

Kar yağışının etkili olduğu yüksek bölgelerde , İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

ilkbaharda-kar-surprizi-sirnakta-25-santimetreye-ulasti-ekipler-teyakkuzda-yenicag-2.jpg

Bölgedeki hava koşulları, bir yanda ilkbaharı bir yanda kışı yaşatırken, ekipler ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

ilkbaharda-kar-surprizi-sirnakta-25-santimetreye-ulasti-ekipler-teyakkuzda-yenicag-1.jpg

Bursa’da nisan ayında kar sürpriziBursa’da nisan ayında kar sürprizi

Son Haberler
Arslan Bulut Silivri'de Ümit Özdağ ve Mehmet Murat Çalık ile görüştü
Arslan Bulut Silivri'de Ümit Özdağ ve Mehmet Murat Çalık ile görüştü
Dev kruvaziyer Antalya'da! Binlerce turist geldi
Dev kruvaziyer Antalya'da! Binlerce turist geldi
Yunus Emre Enstitüsü, küresel kültür elçilerini Ankara'da ağırladı
Yunus Emre Enstitüsü, küresel kültür elçilerini Ankara'da ağırladı
Mersin'de emeklilerden elektrik zammı protestosu
Mersin'de emeklilerden elektrik zammı protestosu
Denizlispor’da prim hayalleri zora girdi
Denizlispor’da prim hayalleri zora girdi