İlkbaharda kar sürprizi! Şırnak’ta 25 santimetreye ulaştı: Ekipler teyakkuzda

Şırnak’ta iki gündür süren yoğun kar yağışı , gece boyunca devam etti. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaşırken, birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

Özellikle Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü ve Kerkür yollarında ulaşım aksadı.

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Kar yağışının etkili olduğu yüksek bölgelerde , İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki hava koşulları, bir yanda ilkbaharı bir yanda kışı yaşatırken, ekipler ulaşımın sağlanması için yoğun çaba harcıyor.

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