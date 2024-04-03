İlkel teleferik ağaca çarptı. Teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı

Kaynak: İHA
İlkel teleferik ağaca çarptı. Teleferikten düşen 2 kişi ağır yaralandı
Rize’de mahallerinde yol olmadığından dolayı ilkel teleferiğe binen 2 kişi, teleferiğin ağaca çarpması sonucu düşerek ağır yaralandı.

Rize’de merkeze bağlı Dağınıksu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre mahallede yolları olmayan ve bu nedenle ilkel teleferiğe binen Ayşe Uzun ve Fatma Uzun bir süre sonra rüzgâra maruz kaldı.

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Rüzgarda sallanması sonucu ağaca çarpan teleferiğin bir kısmı koptu. Olay sonucu Ayşe ve Fatma Uzun da metrelerce yükseklikten yere düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kadın bulundukları alandan AFAD ekipleri tarafından ambulansa taşınarak hastaneye sevk edildi. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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