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İlker Ayrık'tan flaş itiraf: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım

Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, Doğu Demirkol İle Alelade Show'a konuk oldu. İlker Ayrık sunduğu yarışma programıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:00
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İlker Ayrık: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım

İlker Ayrık'tan flaş itiraf: Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldım
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İlker Ayrık, Doğu Demirkol ile Alelade Show'un  konuğu oldu. Oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sunduğu Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışmaya dair samimi bir itirafta bulundu. 

Ayrık açıklamasında "Hiç istemediğim insanlara araba vermek zorunda kaldık. Ben insanım, ben tarafsız olmak zorunda değilim, adil olmak zorundayım. Elbette taraf tutuyorum" dedi.

Sözleri Demirkol'u şaşırtan ünlü isim konuşmanın devamında ise "Aile hikayelerini bildiğim yarışmacılar vardı, ihtiyaçları olduğunu biliyorum, kazanamıyorlar, eve gidince moralim bozuluyor. Hiçbir zaman vakit geçirmek istemeyeceğim, hoşlanmadığım insanlara araba verdim" dedi.
 

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