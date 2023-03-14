Doğu Demirkol gazetecileri hayranı sanınca bakın ne yaptı

Ünlüler dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Doğu Demirkol, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Yolda yürürken sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 35 yaşındaki komedyen, basın mensuplarını da hayranı sandı.

Spor tarzıyla dikkat çeken Demirkol, muhabirlerin elinde kameraları görünce gülümsedi ve "Ben sizi fotoğraf çektireceksiniz sandım. Siz fotoğraf çekmeye gelmişsiniz" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"Montajdan çıktım şimdi" diyen Demirkol, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi hakkında, "Bu günler zor günler. Ancak işimize devam etmeye çalışıyoruz. Ufak ufak da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah milletimize sabır versin" açıklamasını yaptı.

