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Doğu Demirkol gazetecileri hayranı sanınca bakın ne yaptı

Doğu Demirkol, daha sonra 'Ölümlü Dünya', 'Ahlat Ağacı' ve 'Bayi Toplantısı' filmlerinde kamera karşısına geçti. 'Tutunamayanlar' dizisi ve reklam filmlerinde de yer alan komedyen, Etiler'de ilginç bir haberle gündeme geldi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 11:30
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Doğu Demirkol gazetecileri hayranı sanınca bakın neler oldu

Doğu Demirkol gazetecileri hayranı sanınca bakın ne yaptı
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Ünlüler dünyasında son dönemde adından sıkça söz ettirmeyi başaran Doğu Demirkol, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı.

Milliyet'te yer alan habere göre; Yolda yürürken sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 35 yaşındaki komedyen, basın mensuplarını da hayranı sandı.

Spor tarzıyla dikkat çeken Demirkol, muhabirlerin elinde kameraları görünce gülümsedi ve "Ben sizi fotoğraf çektireceksiniz sandım. Siz fotoğraf çekmeye gelmişsiniz" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

"Montajdan çıktım şimdi" diyen Demirkol, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi hakkında, "Bu günler zor günler. Ancak işimize devam etmeye çalışıyoruz. Ufak ufak da olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Allah milletimize sabır versin" açıklamasını yaptı.
 

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