İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?

Uluslararası kanunda her devlet vatandaşına tanınmış bir hak olan iltica son zamanlarda sıkça araştırılan konulardan biri oldu. Peki, iltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?

İltica, Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir devletin, farklı bir devlet vatandaşına verdiği sığınma hakkını ifade etmektedir.

Uluslararası kanunda her devlet vatandaşına tanınmış bir haktır. Bu hakkı kullanan bir vatandaş talep ettiği ülkenin koruması altına girmektedir.

İLTİCA NE DEMEK?

İltica, anlam bakımından sığınma demektir. Genel olarak bir eylemi, hareketi ifade etmektedir.

İltica eyleminden söz edebilmek için bir vatandaşın, başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunması gerekiyor. Bu hak bütün dünya vatandaşlarına tanınsa da belirli kriterleri bulunuyor.

Bir vatandaşın yaşadığı ülkede hayati tehlikesi bulunuyorsa, cinsel taciz, dini, ırksal ve politik ayrımcılığa maruz kalıyorsa, istediği ülkeye iltica talebinde bulunabiliyor.

TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İLTİCA NE DEMEK?

İltica kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünde, Arapça kökenli ve isim olarak geçmektedir. Sözcüğün anlamı sığınma olarak açıklanmış.

İLTİCA ETMEK NE DEMEK?

İltica etmek, iltica eyleminin mastar halidir. Sığınmak anlamına gelmektedir.

İltica eylemini hareket geçirmek demektir. İltica kararını alan kişi, hazırladığı kanıtlarla birlikte iltica talebinde bulunduğu ülkeye başvurmasıdır.

Kişi, başvurduğu ülkeye karşı, kendi vatanında can güvenliğini -vatanın her bir köşesinde- sağlayamayacağını ispat etmelidir. Aksi halde talebi kabul görmeyecektir.