Kahreden liste ortaya çıktı. Birinci Suriyeliler ikinci Türkler üçüncü Afganlar

Euronews'te yer alan bilgilere göre, Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi 2023 verilerini açıkladı. 2023’te Almanya'ya en fazla iltica başvurusunda bulunan ülkeler açıklandı.

Listeye göre, 104 bin 561 ile Suriye vatandaşları ilk sırayı aldı.

TÜRKLER İKİNCİ SIRADA

İkinci sırayı alan Türkler ise 62 bin 624 başvuru yapmış. Üçüncü sıradaki Afganların ise 53 bin 582 başvuru yaptığı ortaya çıktı.

2023 yılında toplam 351 bin 915 kişi Almanya’ya iltica başvurusu yaptı.

Öte yandan 2015 yılında Almanya, Suriye, Irak ve Afganistan’da ülkelerindeki çatışmalardan kaçan 1 milyonun üzerinde göçmene kapılarını açmıştı.

Almanya’da Başbakan Olaf Scholz ise göçle ilgili tedbirler almamakla suçlanıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi’ne göre ise Avrupa Birliği ülkelerine iltica eden Türk vatandaşlarının sayısı tüm zamanların rekorunu kırdı. Türklerin en çok iltica başvurusu yaptığı ülke ise Almanya.