İmam ile karısının katili en yakını çıktı

İHA'nın haberine göre, olay, dün Çumra ilçesine bağlı İçeriçumra Mahallesi Çakılkuyu Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

İmam olan Hüseyin Çoban (57) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (55) haber alamayan yakınları akşam saatlerinde eve geldiklerinde karı kocayı kanlar içerisinde buldu.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri morga kaldırıldı.

Devam eden soruşturmada, çiftin 3 çocuğundan biri olan ve eşinden boşandığı öğrenilen 26 yaşındaki oğlu Mücahit Çoban katil zanlısı olarak jandarma tarafından suç aleti ile gözaltına alındı.

Mücahit Çoban'ın ifadesinde anne ve babasını öldürdüğünü itiraf ettikten sonra “Olaya aklım ermedi, nasıl oldu bilmiyorum” diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

Cinayet zanlısı Mücahit Çoban, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.