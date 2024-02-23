Üç kadın erkek terörünün kurbanı oldu. İmam nikahlı eşi ve iki kızını öldürdü

İstanbul Ümraniye'de üç kadın erkek terörü kurbanı oldu.
Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki olay bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü.
Üç kadını birden katleden imam nikahlı eş olay sonrası siteden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi aldı. Saldırının meydana geldiği evlere giren sağlık ekipleri üç kadının da hayatanı kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.