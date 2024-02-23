Üç kadın erkek terörünün kurbanı oldu. İmam nikahlı eşi ve iki kızını öldürdü

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bir kişi "imam nikahı" ile birlikte yaşadığı bir genç kadın ile 30 ve 31 yaşlarındaki 2 kızını silahla vurarak katletti.