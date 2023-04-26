İmam yardım parasını soran kadını sopayla dövdü. Küfürler savurdu

Ardahan’da köylünün camiye topladığı paraları soran kadını cami imamı darp ederek küfürler etti.

İmam yardım parasını soran kadını sopayla dövdü. Küfürler savurdu

Sol Haber’den Özkan Öztaş’ın haberine göre, Ardahan Balıkçılar Köyü'nde imamlık yapan Necdet Kaya, köy camisindeki ses sistemini iyileştirmek için köylüden yardım talep etti.

Köylüler de imama yardımcı olmak için kendi arasında topladığı parayı imama teslim etti ve camiye ses sistemi alınması için katkı sundu. Aradan geçen süre zarfında ses sistemi (hoparlör) temin edilemeyince köylüler de ses sisteminin akıbetini merak etti ve sonucunu imama sordu.

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KÜFÜRLER SAVURDU

Köy çeşmesine hayvanlarına götüren Gülfikar Çoban, çeşmede imamla rastlayınca "Ses sitemini alabildin mi?" diye sordu. Soru üzerine imam ise saldırıya geçti.

Sorulan soru karşısında sinirlenen köy imamı Necdet Kaya bir anda hakaret ve küfür etmeye başlayıp Gülfikar Çoban'a saldırdı. Köy imamından gördüğü şiddet sonucunda vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar ve morluklar meydana gelen Gülfikar Çoban'ın aynı zamanda burnu da kırıldı.

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25 Nisan tarihinde Ardahan Devlet Hastanesi'nde ameliyat olan Gülfikar Çoban'ın tedavisi devam ediyor.

“SOPAYLA DÖVDÜ”

Herhangi bir art niyetinin olmadığını ve gerçekten ses sisteminin alınıp alınamadığını, sorunun çözülüp çözülemediğini merak ederek soru sorduğunu ifade eden Gülfikar Çoban, köy imamı Necdet Kaya'nın kendisini sopayla dövdüğünü ifade etti.

Gülfikar Çoban imamdan şikayetçi oldu. Yaşananlara şahit olan köylüler, şiddet gören Gülfikar Çoban ve avukatları sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti ve adaletin yerini bulmasını talep etti.

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