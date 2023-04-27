Camiden AKP mitingi için anons yapıldı: Özel aracıyla gitmek isteyenlere de yardımcı oluruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle iptal edilmek durumunda kalınan Yozgat mitingi için camiden anons yapıldığı ortaya çıktı. Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı anons videosu tepki çekti.

Camiden AKP mitingi için anons yapıldı: Özel aracıyla gitmek isteyenlere de yardımcı oluruz

AKP mitingine, Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeşilhisar köyündeki camiden davet anonsunun yapılması vatandaşlar tarafından tepki çekti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle katılamadığı Yozgat'taki miting ve açılış programı için, Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünde cami hoparlöründen anons yapıldı.

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Yeşilhisar Muhtarı Emin Kılıç, cami hoparlöründen yaptığı anonsta, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın açılış törenine katılmak ve miting düzenlemek için kentte geldiğini belirterek, katılmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz araç kaldırılacağını söyledi. Kılıç, açılış töreni ve mitinge özel araçlarıyla gitmek isteyenlere de yardımcı olacaklarını duyurdu.

Cami hoparlöründen yapılan bu anons, köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada yayınlandı. Bazı vatandaşlar, AKP mitingi için cami hoparlöründen anons yapılmasına tepki gösterdi.

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