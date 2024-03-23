İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu açıkladı. Evsiz vatandaşlar için eski İETT otobüsleri bakımevine dönüştürüldü
Ekrem İmamoğlu eski İETT otobüslerinin evsiz vatandaşlar için dönüştürüldüğünü açıklayarak video paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi evsiz vatandaşlar örnek bir projeye imza attı. İBB, evsizler için eski İETT otobüslerini bakımevine dönüştürdü. Mobil bakım aracına dönüştürülen araçların içinde İçinde duş, temiz giysi, kuaför, dinlenme ve psikolog bölümü var.

İmamoğlu, mobil araçların 1 Nisan itibarıyla Fatih'te hizmete gireceğini paylaştı. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında bu mobil araçlar dikkat çekici bir adım oldu.

İmamoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Eski İETT otobüslerinin içini yeniden düzenledik, araçları evsiz vatandaşlarımız için bakım aracına dönüştürdük. İçinde duş, temiz giysi, kuaför, dinlenme ve psikolog bölümü yer alıyor.

İmamoğlu’nun bu paylaşımına ise bomba bir yorum geldi. İBB Başkanı İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayan bir hesap “Adam sinekten yağ çıkarıyor..” yorumunu yaptı.

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