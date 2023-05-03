İmamoğlu bir günlük miting rotasını paylaşınca şapka çıkartılacak bir yorum geldi

“Altılı masanın en çalışkan neferi olacağım” diyen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir günlük miting programı dikkat çekti.



Aynı gün Türkiye’nin üç ayrı bölgesinde yer alan Adıyaman, Ordu ve Kocaeli’nde miting yapacağını duyuran İmamoğlu için sosyal medyada yorum yağdı.



Bir kullanıcı, “Adam AKP nefretinden dolayı ışınlanmayı bulacak, az kaldı.” derken bir başka kullanıcı ise “Trabzonlu Ekrem, Sisamlı Pisagor’un izinden yürüyor.” dedi.



Diğer yorumlar arasında “Ekrem İmamoğlu yakında uzay ve zamanı da büker” ve “Ekrem başkanımın klonu var herhalde imkansız değil mi bu” yorumları yer aldı.