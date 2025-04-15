İmamoğlu cezaevinden çiftçinin hakkını aradı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Silivri'deki cezaevinde tutulan İmamoğlu, avukatları aracılığı ile sosyal medyadan çok sayıda mesaj paylaşıyor.

İBB Başkanı İmamoğlu, Türkiye genelinde etkili olan ve çiftçilere olumsuz yansıyan zirai dona dair çağrı yaptı.

İmamoğlu, tüm tarım bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketinin yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle üretimin radikal biçimde düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacağını belirtti.

İmamoğlu, "Başta Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar olmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tüm imkanlarını seferber etmelidir" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine adeta tüm tarım bölgelerinde meydana gelen zirai don felaketi, başta meyve ve sebze olmak üzere, çok geniş ölçekteki ekili ve dikili alanlarda büyük zararlara neden oldu.

Tüm üretim masraflarını yapmış olan çiftçimizin ürün gelirinden yoksun kalması, üretici ve üretimin devamlılığı açısından büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Bunun yanında, dünyada tarımın başladığı bereketli topraklara sahip ülkemizin, yıllardır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle zaten gıda enflasyonunda dünyada ilk üçte bulunduğu bir süreçte, yaşanan felaket üretimin radikal biçimde düşmesine ve fiyatların daha da artmasına yol açacaktır.

Bu zararların en aza indirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanabilmesi için, etkili önlemlerin acilen devreye sokulması zorunludur.

Bu çerçevede, sigorta kapsamındaki ürünlerde hasar tespiti ve ödemeler gecikmeksizin gerçekleştirilmeli, kapsamda olmayan ürün ve üreticiler için başta Tarım Bakanlığı ve ilgili tüm bakanlıklar olmak üzere Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tüm imkanlarını seferber etmelidir.

Aklım da, gönlüm de kırda ve kentte dar gelirleriyle yaşama tutunmaya çalışan kardeşlerimizdedir.

Geçmiş olsun Türkiye’m.."

ZİRAİ DON 36 İLİ VURDU

Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi.

Yeniçağ Gazetesi: 36 ili vuran zirai don tarımı yerle bir etti!

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