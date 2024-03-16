İmamoğlu elinde Kur'anla mitingi basan vatandaşa böyle yanıt verdi. 'Kur'anla siyaset yapanı Allah islah etsin'

Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
İmamoğlu elinde Kur'anla mitingi basan vatandaşa böyle yanıt verdi. 'Kur'anla siyaset yapanı Allah islah etsin'
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini metro açılışında elinde Kur'an’la protesto eden vatandaşa “Belli ki aldanmış bir ablamız. Eline Kuran-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy – Samandıra 1. Etap Açılışı’na katıldı.

Metro hattı projesinin iktidar tarafından durdurulduğunu belirten İmamoğlu, iktidarın metrolar hakkında gerçeği söylemediğini ifade etti.

İmamoğlu konuşurken ortaya çıkan bir kadın, elindeki Kur'anı sallayarak İmamoğlu’nu protesto etti.

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“ELİNE KUR'AN-I KERİM ALIP SİYASET YAPANLARI ALLAH ISLAH ETSİN”

Yaşanan olay sonrası mitinge katılan vatandaşlar kuran sallayan kadına tepki gösterdi. İmamoğlu, kadına tepki gösteren kalabalığı önce sakinliğe davet etti ardından şunları söyledi, "Bana hediye etmek istersen alırım Kur'an’ı Kerim’i senden. Sakin olun sakin ablamız aldanmış bir ablamız. Elinde Yüce Kur'an ile iftira atmak günahların en büyüğü. Belli ki aldatılmış bir ablamız. Biz onları da kurtaracağız. Eline Kur'an-ı Kerim alıp siyaset yapanları Allah ıslah etsin”

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