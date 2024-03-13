Ekrem İmamoğlu 'Bakanlık 72 aracı İBB'ye teslim etmedi'

Kendi dönemlerinde tamamladıkları hatla ile İstanbul’daki raylı sistem uzunluğunu 367 kilometreye çıkardıklarını belirten İmamoğlu, “5 yıldan kısa bir sürede, 65 kilometre raylı sistem hattı ve tüm İstanbulluların erişebileceği tam 62 istasyonla, tarihi bir rekora imza atmış olacağız. Bu da yıllık ortalama 13,7 kilometre ediyor.

Bu, 5 yıllık süreçte Ekrem İmamoğlu’nun metro karnesidir. Bu da yerel yönetim tarihinde bir rekordur. Son 25 yıla bakın, hangi belediye başkanları yıllık ortalama ne yapmış diye; herkesin karnesini orada görebilirsiniz. O karneye göre milletimiz notunu vermekte serbesttir” dedi.

Karşılarındaki iktidar kanadının sürekli bir “kumpas” arayışında olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Bu seçimi kaybedeceğini anlayınca, aynı o günün senaryoları gibi, Ramazan'ın ilk gününde seçimi iptal etmeleri gibi, bu Ramazan’ın da ilk gününde, kumpaslarına ve iftiralarına başladılar.

Aynı senaryo işliyor. Ama karşılarında o günden çok daha dayanıklı bir İstanbullu, bir İstanbul ekibi ve bir Belediye Başkanı, belediye başkan adayı var. Öyle hiçbir iş, bizim karşımızda bu başarıyı elde edemez. Kötülükçü akıllara dayanıklıyız Allah'a şükür” diye konuştu.

“Bu iş yaptırmama zihniyetini, 5 yıl boyunca her seferinde mağlup ettik, bundan sonra da mağlup etmeye devam edeceğiz” diyen İmamoğlu, “Hâlbuki bizim isteğimiz, galibiyet- mağlubiyet değil. Omuz omuza yapalım. Birlikte açılış yapalım.

Biz bakanlığın yaptığı açılışa gidelim. Onlar bizim yaptığımız açılışa gelsin. Allah aşkına Büyükşehir Belediyesi de milletin bakanlık da milletin. Yani kimin malını kiminden kaçırıyorsun?

Kimin parasını kimden esirgiyorsun? ‘Allah'tan korkun’ diyorum. Ramazan gününde dua ediyorum. Allah sizi ıslah etsin. Göreceksiniz, hiçbir işimizin önünde duramayacaklar” ifadelerini kullandı.

Milleti aldatmayacaklarının altını çizen İmamoğlu, rakibi Murat Kurum’un ‘650 bin konut yapacağız’ iddiasına, “5 yılda 8.500 konut yapamadın TOKİ'yle, İstanbul'a 5 yılda 650 bin konut yapacaksın. Allah'tan korkun ya. ‘Tuzla'da 250 bin konut yapacağız’ dediler geçen, hatırlayın. Bir milyon insan. Tuzla'ya. Tuzla'ya ne işi var 1 milyon insanın. Yani şaka gibi. 650 bin konut. İstanbul'un 100 bin insan daha kaldıracak kapasitesi yok. Zaten 2,5 milyon mülteci getirdin bu şehre. Bu gerçekleri görmeden, havaya sıçratıyorlar” yanıtını verdi.

SİZLERİ ‘İSTANBUL MUHAFIZI’ OLARAK SELAMLIYORUM”

Ulaşımın, İstanbul’un tarihinde her dönem sorun olduğuna dikkat çeken İmamoğlu, “Dönem dönem öyle önemli kişilikler, öyle önemli ağızlar şu dili kullanmıştır: ‘İstanbul'a pasaport koymak lazım. Artık bu şehir kaldırmıyor’ derken aynı kişilikler, şimdi şehre 3-3,5 buçuk milyon daha insan yükü getirecek Kanal İstanbul diye, İstanbul açısından trajedi haline gelen bir projeyi dayatma çabası içerisinde.

Böyle bir dünyayla karşı karşıyayız. Ama şükürler olsun, 2019’dan bu yana, iddiayla ifade ediyorum; aklı, bilimi, tekniği, sektör deneyimlerinin, aynı zamanda kurumsal deneyimleri, aynı zamanda sektör bileşenlerinin, minibüsçüsü, otobüsçüsü, taksicisi hiç kimseyi, hiçbir sınıflandırma yapmadan masaya davet edip, masada birlikte tartışıp, çözüm arayan ve o iş birliği içerisinde, sadece en üst seviyede moderatörlük görevini yürüten bir belediye başkanı, bir belediyecilik ve bir belediye yönetimi mevcut. Bu aynı zamanda bu dönemin ‘İstanbul’un muhafızı’ kimliği üzerinden de şehrin görebileceği zararlara karşı son derece üstün, son derece kararlı bir savunma mekanizmasının da sahibidir.

Ben sizi bugün, İBB Başkanı ama aynı zamanda CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ama aynı zamanda güçlü İstanbul İttifakı'nın verdiği görevle, ‘İstanbul muhafızı’ olarak selamlıyorum” dedi.

“UZUN YILLAR, LİYAKATSİZ ELLERLE YAPILAN BİRÇOK MÜDAHALE FAYDADAN ÇOK ZARAR VERDİ”

İstanbul’un dünyanın aynı anda en çok metro yapan kenti olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, ulaşım hizmetlerinin, uzmanlık ve liyakatin en üst düzeyde tutulması gereken konuların başında geldiğinin altını çizdi. “Uzun yıllar liyakatsiz ellerle yapılan birçok müdahale faydadan çok zarar verdi” diyen İmamoğlu, “Doğru ve sürdürülebilir ulaşım politikalarıyla, İstanbul ulaşımında çığır açtığımız bir dönemi geride bırakıyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımların kıymeti, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır” şeklinde konuştu.

“Nasıl bir ulaşım aldık, kimlerle ve nelerle mücadele etmek zorunda kalıyoruz, kısaca hatırlatmak istiyorum” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“GÜNÜ KURTARMAYA YÖNELİK UYGULAMALARLA KEŞMEKEŞ OLMUŞ BİR İSTANBUL ULAŞIMI TESLİM ALDIK”

“Kentimize ait pek çok meselede olduğu gibi, sürdürülebilir uygulamalardan uzak, sadece günü kurtarmaya yönelik uygulamalarla keşmekeş olmuş bir İstanbul ulaşımı teslim aldık. Toplu ulaşımın bir kamu hizmeti olduğunu unutmuşlardı.

İETT ve Şehir Hatları gibi köklü kurumları gözden çıkarmışlardı. Yayayı, yaşlıyı, küçük çocuklu anneyi, engelli vatandaşlarımızı gözetmemiş, ulaşım esnafımızı yalnızlığa terk etmiş bir anlayıştan devraldık İstanbul’u.

İstanbul’un trafiği, bizim dönemimize kadar hep geriye gitmişti. 2019 yılında uluslararası endekslere göre İstanbul, Avrupa'nın trafiği en yoğun kentiydi. Aynı endekse 2023 yılında baktığımızda ise, İstanbul’un trafik yoğunluğunda 34. sıraya kadar gerilediğini görüyoruz.

Yakın dönemde açılacak metro hatlarımızla ve güçlendirilmiş toplu taşımamızla trafik yoğunluğu sıralamalarında inşallah daha da geriye, sürdürülebilir kentler sıralamalarında ise en yukarıya doğru çıkışımızı hızla devam ettireceğiz. Bu süreçte kararlıyız.”

“‘AÇTIK’ DİYE REKLAMINI YAPTIKLARI HATLARIN BİRÇOĞUNUN, YARISI BİLE TAMAMLANMAMIŞTI”

“Göreve geldiğimizde, ‘bitiriyoruz’ dedikleri metroların inşaatları yüzde 1 ile 4’ler seviyesindeydi. Hatta bazılarının güncel projesi, kurulu bir şantiyesi bile yoktu; sadece kağıt üstünde bir ihaleden ibaretti. ‘Açtık’ diye reklamını yaptıkları hatların birçoğunun, yarısı bile tamamlanmamıştı” bilgilerini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“2019 seçimlerinden önce, daha sonra zeminle ilgili bir çalışma yapılmadığı için, raylar için dökülen betonların bile yamulduğu ve kaldırmak zorunda kalıp, yeniden kazıklı bir sistem kurarak, 60-70 metreye yakın kazıkları, 3 kilometre boyunca çakarak hazırladığımız Eminönü- Alibeyköy hattında, dünyada rastlamayacağınız, Hollywood filmi tarzında bir tasarımla, deneme sürüşü yapmaya bile kalktılar. Bir mobil trafo getirdiler, mobil jeneratör getirdiler.

100-150 metre sözüm ona bir ray döşediler. Üstüne de zorla, o hatta kullanılmayacak, o hat için yapılmış değil, başka bir hat için yapılmış olan, firmayı da zorlayarak, yerli firmadan bir tramvay trenini getirip, onun üstünde, o dönemin adayıyla 50-100 metre yürütüp, ‘deneme sürüşü yaptık’ dediler.

Yani bugün, ulaşım üzerinden, açık söyleyeyim, hakkımızda kumpas kurmaya çalışan, otobüsü yanıyor gibi gösteren, yol kenarında film çeken bugünün prodüksiyonlarını, o günün prodüksiyonlarına göre sınıfta kalmış kabul ediyorum. Onu söyleyeyim. O gün daha güçlü prodüksiyonlar kurgulamışlardır.”

“YARIM BIRAKILAN BU PROJELERİN TÜNELLERİ, ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYAYDI”

“Göreve geldiğimizde, 140 kilometrelik 12 metro ihalesinin bir kısmında, 2 yılı aşkın bir süredir hiç yapıma başlanmamış, bir kısmında da inşaatlar durmuştu” diyen İmamoğlu, “Bu projelerin hiçbirinin finansal planlaması olmadığı gibi, İBB’nin yüklenicilere yaklaşık 70 milyon Euro’nun üzerinde borcu vardı. Daha da önemlisi, yarım bırakılan bu projelerin tünelleri, çökme riskiyle karşı karşıyaydı, açılan birçok tünelin betonarmesi bile yapılmamıştı.

Bu durumda olan 40’a yakın nokta belirledik. Bunlara acil müdahale gerekiyordu. Düşünebiliyor musunuz; deprem tehdidi altında yaşayan, üzerinde eski yapıların olduğu bir kentin altına, pimi çekilmiş bombayı koymuş, adeta kaderine bırakmışlar.

Çok şükür, bu büyük ihmalkarlığın bedelini vatandaşlarımıza ödetmedik. 3 ay göreve gelmemizi engellemelerine rağmen, hızlıca müdahale ederek, çökme risklerini ortadan kaldırdık” şeklinde konuştu.

“İLK İŞİMİZ, DURAN METRO İNŞAATLARINI BAŞLATMAK OLDU”

“Biz her işimizi planlı yaparız, şeffaf yaparız, katılımcı yaparız” diyen İmamoğlu, görev süreleri boyunca ulaşımla ilgili yaptıkları hizmetleri şöyle sıraladı:

“Bizde, ‘ben yaptım oldu’ yok. Bilim var, liyakat var, uzmanlık var, demokrasi var. İstanbul için, Türkiye’nin ilk ‘Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı’nı, ilk ‘Yaya Master Planı’nı, ‘Otopark Master Planı’nı katılımcı bir yaklaşımla tamamladık.

Toplu taşıma ve yaya öncelikli, alternatif ulaşım modlarında hizmet veren çevreci, sürdürülebilir bir İstanbul ulaşımına her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. İBB başkanlarının en zorlu sınavı, metro sınavıdır. Metro sınavından geçemeyen belediye başkanı, diğer bütün derslerden geçse bile, sınıfta kalır.

Çünkü metro, raylı sistemler, İstanbul’un ulaşım sorunlarının en temel, en acil çözümüdür. Eğer yeterince verimli ve hızlı bir biçimde metro yapamıyorsanız, İstanbul’u yönetirken çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. İşte bu nedenle, göreve geldiğimizde ilk işimiz, duran metro inşaatlarını başlatmak oldu.”