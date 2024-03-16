950 TL birden artacak. Yatırımcılar dikkat. Ünlü isim yüzde 90 diyerek duyurdu

Kaynak: Kamusonhaber
950 TL birden artacak. Yatırımcılar dikkat. Ünlü isim yüzde 90 diyerek duyurdu
Açıklamaları ile dikkat çeken araştırmacı yazar Haluk Özdil, küçük yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Haluk Özdil youtube kanalında altın yatırımcılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Haluk Ödil, yüzde 90 ihtimalle olacak diyerek altın fiyatlarının 950 lira birden artağını söyledi.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ile ilgili kişisel Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük devletlerin altına yatırım yaptığını ifade eden Haluk Özdil, her kriz ortamından fiziki altının en güvenli liman olarak ön plana çıktığının altını çizdi.

altin.jpg

Uzman isim Haluk Özdil, altın fiyatlarının baskın altına alınması için mevduat hesaplarının kullanıldığını söyledi. Ancak buna rağmen altının yükselişini sürdürdüğünü belirten Haluk Özdil, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya devam etti.

Altında patlama döneminin henüz başlamadığını söyleyen Özdil, Fayın henüz kırılmadığını, enerji toplandı artık kırılması beklendiğini ve 31 Mart seçimlerinden hemen sonra altının daha da yükseleceğini söyledi.

altinlar.jpg

“YÜZDE 90 BU RAKAMI GÖRECEĞİZ”

Türkiye son dönemde en çok altın alımı sırasında dördüncü sıraya katar çıktığının aktaran Özdil, doların ileride bir kağıt parçasını dönüşeceğini söyledi.

Kağıt parçasına dönüşmeyecek tek şeyin altın olduğunu belirten Özdil “Yılsonu itibariyle 3 bin lirayı görmemiz muhtemel. Yüzde 90 ihtimalle bu rakamı göreceğiz.” dedi.

İlgili Haberler
İmamoğlu elinde Kur'anla mitingi basan vatandaşa böyle yanıt verdi. 'Kur'anla siyaset yapanı Allah islah etsin'
Elon Musk'ın sır projesi ortaya çıktı. Artık kimse saklanamayacak
Turgut Altınok'un sadece 1 arsası 2 ülkeden büyük. Monaco'yu ikiyi, Vatikan'ı dörde katladı
Dev bankadan flaş açıklama. Merkez Bankası'nın döviz rezervleri hızla kötüleşiyor
Rahmi Koç gitti efsane geldi. Görenler 'çok yakıştı' dedi
Son Haberler
Son dakika... Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu Gündem
Son dakika... Bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih belli oldu
Fernando Santos'un yüzü düştü Spor
Fernando Santos'un yüzü düştü
ABD burnumuzun dibine binlerce tank ve asker indirdi. Dev gemiden tankları indirdiler Dünya
ABD burnumuzun dibine binlerce tank ve asker indirdi. Dev gemiden tankları indirdiler
Hekimler 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir araya geldi. ‘Susmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz’ Sağlık
Hekimler 14 Mart Tıp Bayramı’nda bir araya geldi. ‘Susmuyoruz hiçbir yere gitmiyoruz’
Fenerbahçe marşını duyunca elinde ne varsa bırakıp dans etmeye başlayan minik izleyenleri güldürdü Video
Fenerbahçe marşını duyunca elinde ne varsa bırakıp dans etmeye başlayan minik izleyenleri güldürdü
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü Spor
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürdü