950 TL birden artacak. Yatırımcılar dikkat. Ünlü isim yüzde 90 diyerek duyurdu

Haluk Özdil youtube kanalında altın yatırımcılarına yönelik açıklamalarda bulundu. Haluk Ödil, yüzde 90 ihtimalle olacak diyerek altın fiyatlarının 950 lira birden artağını söyledi.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, altın fiyatlarında yaşanan yükselişin ile ilgili kişisel Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Büyük devletlerin altına yatırım yaptığını ifade eden Haluk Özdil, her kriz ortamından fiziki altının en güvenli liman olarak ön plana çıktığının altını çizdi.

Uzman isim Haluk Özdil, altın fiyatlarının baskın altına alınması için mevduat hesaplarının kullanıldığını söyledi. Ancak buna rağmen altının yükselişini sürdürdüğünü belirten Haluk Özdil, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya devam etti.

Altında patlama döneminin henüz başlamadığını söyleyen Özdil, Fayın henüz kırılmadığını, enerji toplandı artık kırılması beklendiğini ve 31 Mart seçimlerinden hemen sonra altının daha da yükseleceğini söyledi.

“YÜZDE 90 BU RAKAMI GÖRECEĞİZ”

Türkiye son dönemde en çok altın alımı sırasında dördüncü sıraya katar çıktığının aktaran Özdil, doların ileride bir kağıt parçasını dönüşeceğini söyledi.

Kağıt parçasına dönüşmeyecek tek şeyin altın olduğunu belirten Özdil “Yılsonu itibariyle 3 bin lirayı görmemiz muhtemel. Yüzde 90 ihtimalle bu rakamı göreceğiz.” dedi.