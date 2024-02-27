İmamoğlu, Erdoğan’a cevap verdi. 'Yanlışlıkla görevi aldı' demişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güngören’deki Halk Buluşması’nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisi hakkında söylediği "Bu şahıs 2019'da nasıl olduysa yanlışlıkla görevi aldı" ifadelerine cevap verdi.

İmamoğlu, Erdoğan’a, "Kendi seçimi kazandığı zaman onun adı milli irade, ben seçim kazandığımda ne hikmetse birden adı yanlışlık oldu. Erdoğan'ın demokrasi anlayışı tam da bu. Kendi kazanırsa demokrasi, milli irade; başkası kazanırsa yanlışlık." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, darbenin sadece tanklarla ve tüfeklerle yapılmayacağının altını çizen İmamoğlu, “6 Mayıs 2019 akşamı İstanbul'a adı konmamış bir darbe yapılmıştır" dedi.

İstanbul’da seçiminin iptal edildiğini hatırlatan İmamoğlu, “Sandıklarda 700 tane terörist vardı dediler. Sonuçta ne oldu, kimse ceza almadı. Sırf bir seçimi başkası kazandılar diye seçimi iptal ettiler. 'Oy çaldılar' dediler, dava bitti ve oy çalan kimse yok. Bize demokrasi nutukları atan o beyefendi 'Sen 13 bin oyla İstanbul seçimini kazanacağını mı zannettin' dedi. 'Çaldılar ifadesi hukuki değil, siyasi ifade' dedi.” açıklamasında bulundu.

6 Mayıs 2019 tarihinde milli iradeye darbe yapıldığını vurgulayan İmamoğlu, “Millet, 23 Haziran'da da 803 bin oyla fark atarak demokrasiye sahip çıktı." İfadesini kullandı.

AKP’NİN ADAYI MURAT KURUM’A GÖNDERME

Güngören’de yaptığı konuşma sırasında Murat Kurum hakkında da söylemlerde bulunan İmamoğlu, "İstanbul'da bir süredir ilginç bir seçim süreci yaşıyoruz. Bir bölümüyle bizi şaşırtıyor, bir bölümüyle şaşırtmıyor. 'Polemikten uzak' duracağım dedi. Ben ona acemi aday diyorum, kusura bakmasın. Acemi aday bazen yüzümüzde acı da olsa bir tebessüm bırakmıyor değil. “ dedi.

Proje konuşacakları için sevindiğini ifade eden İmamoğlu, “acemi aday” dediği Kurum için, “Acemi aday sevincimi yarıda bıraktı, biraz su kaynattı. Polemikleriyle gündeme geldi. Gitti proje, geldi polemik. 40 kere tekrarlanmış 5 yıldır bana yapıştırılmaya çalışılan laflarla polemik üzerinden bana sataşmaya gayret etti" ifadelerini kaydetti.

İmamoğlu, davet tartışmasına da değindi ve "Bir daveti var ortada. Davet aşağı, davet yukarı. Vay efendim davet edilmedin, aslında not gönderildi. Ortada bir davetiye var, bir ateş topuna döndü. Dokunan yanıyor. Kim etti, ortada davet eden yok.” açıklamasını yaptı.

Ekrem İmamoğlu, “Bu acemi adaya, İstanbul adaylığı birkaç beden büyük geldi. Yapamayacağı işleri vaadetmek konusunda bir maharet gösteriyor o ayrı ama iki konuda doğruyu söyledi. Bir tanesi 'yüzde 87 Ekrem İmamoğlu projelerini yaptı' dedi. Bir de dedi ki 'Depremde İstanbul koştu, deprem bölgesine yetişti'” dedi.