İmamoğlu ile Yavaş ilk kez gerildi! Mikrofonlar açık unutuldu konuşmalar duyuldu

CHP'de tüzük değişikliklerinin ardından, 20'nci Olağanüstü Kurultayı partinin program çalışmalarıyla devam ediyor.

Programın ikinci gününde CHP lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu bir konuşma gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş herkesin önünde sitem etti: Fitne ateşine odun atıyorsunuz

Özel ile İmamoğlu'nun konuşmasının ardından kurultayda konuşma yapacağı 1 saat önceden bildirilen Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ise, kürsüye çıkıp partisine sitem etti.

'FİTNE ATEŞİNE ODUN ATMIŞ OLUYORUZ'

Yavaş, "Ben de Ekrem Başkan gibi Türkiye'nin sorunlarına değinmek isterdim ama bir saat önce telefon açılıp 'siz de konuşun' dendi. 14 belediye başkanından ikisini konuşturunca aylardır yakılan fitne ateşine 'Ekrem mi Mansur mu' diyerek odun atmış oluyoruz" ifadelerini kullandı.

'BENİM HABERİM YOKTU'

Konuşması biten Yavaş'ın yanına giden İmamoğlu ise, "Aydınlatalım, ben 3 gün önceden başvurdum. Mansur Bey’in konuşacağından haberim yoktu” dedi.

Yavaş ise “Benim de yoktu” şeklinde karşılık verdi.