İmamoğlu: Kendini bu ülkenin çocuklarına adayan bir yönetim iş başına gelecek

ANKA'da yer alan haberde, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinden hizmet veren ve içinde kreş de bulunan 5 yeni 'Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" törenle hizmete açıldı.



CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dr. Dilek İmamoğlu'nun katıldığı törende, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Millet İttifakı partilerinin Kadın Kolları temsilcileri de hazır bulundu.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun törende yaptığı konuşma satır başlarıyla şöyle:



"İSTANBUL'U 25 YIL YÖNETENLERİN AKLINA TEK BİR KREŞ GELMEMİŞTİR: 23 Nisan'ı geride bıraktık ama bizim için inşallah bayram hiç bitmeyecek. Bir bayram günü gibi, çünkü kreş açıyoruz. Kreş, çocuklarımızın ülkemizin geleceği adına atılmış en değerli adımlardan birisidir. Onların dünyadaki gelişmiş ülkelerdeki çocuklarla eşitlenmesi noktasında atılmış en çağdaş adımdır. Biz bu kreşleri Cumhuriyetin çocuklarının eşit ve adil şartlarda eğitim alabilmeleri için açıyoruz. Çünkü Cumhuriyet, her şeyden önce çocuklar için eşitlik ve adalet demektir. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği demektir. Bizden önce İstanbul'u 25 yıl yönetenlerin aklına tek bir kreş gelmemiştir. Eğitimde fırsat eşitliği gibi bir meseleyi de akıllarına getirmemişlerdir. Bunu sadece biz değil, istatistik diyor. Bazen karşılaştığımızda kreş hizmetimizden bahsederken bizden önce hiç kreş yok dediğimde onlar dahi inanmıyorlar. ‘Ya vardır’ diyorlar, yok diyorum, yok açmadılar. Kreş gibi yurt da açmadılar ama biz inşallah bunun sayısını daha da arttıracağız.

BU TOPRAKLARIN BÜTÜN ÇOCUKLARI DEVLETİN, MİLLETİN EVLATLARIDIR: İstanbul’un kaynaklarını doğru işlere ayırıyoruz. Bilmediğimiz ya da kontrolünün devlet aklıyla milletin ihtiyaçlarına dönük olmadığını tespit ettiğimiz ya da edemeyeceğimiz derneklere veya vakıflara değil, bu şehrin kendi kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden hizmetlerini büyüteceğiz. Bu büyük ağ herkesin, 16 milyon insanın; bir partiye, bir kişiye ya da bir kişinin ailesinin vakfına, derneğine de ait değil. Bizim bu anlamdaki hizmetlerimizin tek adresi vardır, devletin kurumları. Tek ismi vardır, devletin, milletin projesi. Tek bir anlayışla hareket ediyoruz. Asla bizden olanlar ve olmayanlar değil, hepimize ait, 16 milyon insanımıza ve 86 milyon insanımıza ait. Bu toprakların bütün çocukları cumhuriyetin çocuklarıdır. Bu toprakların bütün çocukları devletin, milletin evlatlarıdır. Onları kişisel özelliklerine göre ana babalarının diline, inancına, siyasi görüşüne ayırmak hem bu ülkeye hem bu millete hem de insanlığa ihanettir.

ÇOCUKLARIN, FARKLI EĞİTİM OLANAKLARINDAN YARARLANMASI İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ: Çocukların, ailelerinin gelir düzeylerine göre farklı eğitim olanaklarından yararlanması, ülkeye ve insanlığa karşı işlenmiş bir suç. Biz bu suçların asla seyirci kalmadık, kalmayacağız. Dar gelirli ailelerin çocukları da okul öncesi eğitim alabilsinler ve bu şehrin çocukları eşitlenebilsin diye yoğun bir biçimde bu kreşlerde çocuklarımız modern koşullarda, bilimsel eğitim alarak yeteneklerini keşfederek büyüyecekler. Neşeyle, mutlulukla büyüyecekler. Sağlıklı bir psikososyal gelişim süreci yaşayacaklar. Bizim açtığımız kreşler bütünüyle kamu yararına odaklanmış kreşlerdir. Bir mahallede kreş açtığımızda, o mahallede toplumsal hayata neleri katarız onun hesabını yapıyoruz. Anne babalara da farklı boş zamanlarda hizmetler sunuyoruz. Çocukların gelişimleri konusunda hafta sonlarını değerlendiriyoruz. Çocuğunu kreşe verip çalışmak isteyen anneleri unutmuyoruz. Çocukları buradayken onlara Bölgesel İstihdam Ofislerimiz üzerinden iş buluyoruz ya da mesleki eğitimlere Enstitü İstanbul İSMEK'te dahil edip adrese teslim iş imkanlarını açıyoruz. Anneler babalarla, kreş öğretmenleri ve mahalle arasındaki ilişkileri güçlendirmeye dönük adımlar atıyoruz. Çocuklarımızın özgüvenli, iyi kalpli, demokrat bireyler olarak yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Çocuklarımızın her birisi güçlü olsun istiyoruz. Güçlü çocuklar, üretken nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar asla aldatılmayan nesiller yetiştirir. Güçlü çocuklar yaratıcıdırlar, mucit olurlar, icatları olur.







KENDİNİ BU ÜLKENİN ÇOCUKLARINA ADAYAN BİR YÖNETİM İŞ BAŞINA GELECEK: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır’ sözünü neredeyse 100 sene önce aslında demokrat bir neslin yetişmesine dönük özel ifadeleri hep birlikte alkışlamalıyız. Cumhuriyet ideallerine bağlı herkes için eşitlik ve adalet isteyen bir yönetim anlayışının hâkim olacağına yürekten inanıyorum. Kendini bu ülkenin çocuklarına adayan bir yönetimin işbaşına geleceğine de yürekten inanıyorum. Küçük, büyük demeden herkese sevgiyle, saygıyla ve özenle yaklaşan içinde hiçbir ayrımcılık taşımayan, her anında çocukların geleceğini düşünen bir Cumhurbaşkanımız olacağına da yürekten inanıyorum. Hem size hem de bütün İstanbul'a, ülkemizin her sathına 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceliğinin bu ülkenin çocukları olduğunu çok iyi bilen bir yol arkadaşı olarak ifade etmeliyim.





İKİNCİ YÜZYILA HEP BİRLİKTE UMUTLA VE KARARLILIKLA YÜRÜYECEĞİZ: Türkiye’nin tek akılla yönetilmenin getirdiği bütün dertlerinden kurtulacağız. Uzlaşmayla, hiçbir ayrımcılık yapmadan çalışan bir yönetim işbaşına gelecek. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılına hep birlikte umutla ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Her mahallesinde, her köyünde çocukların okul öncesi eğitim alabildiği Türkiye'yi, hep birlikte kuracağız. 13 Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi tekrar köy okullarını açık hale getirip, oradaki ailelerin çocuklarını tekrar öğretmenlerle buluşmalarını sağlayacağız. Bugün Maltepe'de, Ümraniye'de, Büyükçekmece'de, Ataköy'de, Tuzla'da 5 yeni kreş daha açıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na ve hanımefendinin de çocuklara ve kreşlere ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Açtığımız her kreşin, en nitelikli fiziksel koşullara sahip olması hiçbir ayrımcılığın yaşanmaması ve buraya gelen çocuğumuzun ailesinin gelir seviyesi her ne olursa olsun, en üstün eğitim kurumlarının olduğu her imkânın burada da var olmasını sağlamak öncü işimiz olmuştur. Emeği geçen herkese bugün burada hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.”



Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da törende yaptığı konuşmada, duygularını “Bu dönemde kıymetli Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun görevi devralmasıyla birlikte 150 kreş projesi başladı ki bir kreşimiz dahi yoktu. Sağ olsun geldiğinden beri çocuklarımızın kreşle buluşması için çaba sarf ediyorlar. Maltepe'nin, İstanbul'un sorunlarına el atıyorlar, çözüm üretiyorlar. Bu vesileyle şahsım ve tüm Maltepe halkı adına başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz” sözleriyle paylaştı.



Konuşmaların ardından Yuvamız İstanbul kreşi öğrencilerini sahneye davet eden İmamoğlu, Selvi Kılıçdaroğlu, Dr. Dilek İmamoğlu, milletvekilleri, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Millet İttifakı partilerinin Kadın Kolları temsilcileri ile birlikte kreşi hizmete açtı.