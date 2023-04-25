Cumhurbaşkanı seçilince Kemal Kılıçdaroğlu devlet memuru olacak

"Yiğitlerim" başlığı ile video paylaşan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili milletim, size Cumhurbaşkanı Yardımcılarımla birlikte sesleniyorum. Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda" dedi.

Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu için dedi ki;

-"Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var. Bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur, yani Ekrem Başkandır."

Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş için dedi ki;

-"Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası'ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? E doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı arayarak bu görevi için neler düşündüğünü sordum.

İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Yavaş'ın sözleri:

-"2019 yılında aday olduğumuzda Millet İttifakı bir araya geldi ve beni aday gösterdi.

Bunda sayın Akşener'in de katkısı çok çok fazla…

Eskiden Ankara'da kapı kapı birer koli paket dağıtılırdı, şimdi dağıtılan ramazan paketleri gibi…

İnsanlar birbirinin ne aldığını ne dağıtıldığını görürdü. İnsanın onurunu incitirdi. Gelir gelmez başkent kart çıkarttık. Bu koliler Ankara'da sadece tek esnaftan alınırdı.

Sosyal destek alan bütün ailelere kartları dağıttık. Anneler gidiyor ihtiyaçlarını istediği yerden kimseler görmeden alıyor.

Hükümet dedi ya doğal gaz getiriyorlar şimdi bedava doğal gaz vereceğiz diye.

Bu kış 3 ay boyunca 200 bin aileye bedava doğal gaz verdik. Ankara'daki kimseyi üşütmedik.

16 aydır 220 bin aileye düzenli bir şekilde her ay birer kiloluk et desteğinde bulunuyoruz. O çocuklar protein alsın, sağlıklı beslensin diye.

Sosyal yardım alanlar suyun 10 tonunu 10 liraya içiyor.

60 bin çocuk okullarına ücretsiz gidiyor.

Otobüse binemeyen 16 bin gencimizin ücretini, biz ödüyoruz.

Yine bunun yanında süt yardımı vs. diğer yardımlar gibi kırtasiye yardımları gibi yardımlar yapılıyor.

Bu bayram 100 bin ailenin çocuğuna 100'er lira bayram harçlığı ödedik.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği destekler kesilecek diye yayıyorlar şimdi de.

Başka yapacak bir şeyi kalmayınca bu şekilde iftira atıyorlar."

Soru: İftiralar, yalanlar AKP'liler tarafından yine seçim propagandası aracı yapılıyor. Yanıt verecek misiniz?

Yavaş dedi ki:

-Bakın Millet İttifakı'ndan hiç kimse Cumhur İttifakı'na dahil hiç kimseye kötü bir şey söylemiyor.

Millet İttifakı olarak hiçbir zaman oy vermeyenleri kötülemediğimiz gibi düşman olarak da görmüyoruz.

Şimdi de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçtikten sonra o da sadece ve sadece görevi süresince sizlere hizmet edecek bir devlet memuru olacak.

Dolayısıyla bir devlet memurunun iş başına geldikten sonra hiç kimseyi ayırma hakkı yok.

Soru: Terörle mücadele konusunda yapılan eleştirilere ne söyleyeceksiniz?

Yavaş dedi ki;

-"Bakmayın şurayla iş birliği yapıyor burayla iş birliği yapıyor dediklerine… Teröre bulaşmış herkese biz terörist deriz. Adam öldürmüş herkese de katil deriz. Lafımızı çekmeyiz. Terörist teröristtir.

Bunun PKK'lısı HÜDA PAR'lısı ayrımı olmaz. Adam öldürmek en büyük vahşettir ve hepsini kınıyoruz. Hepsine karşıyız. Hepsinin de kökünü kazırız.

Türk bayrağını sakıncalı bulan tipler, özerklik isteyen tipler, federasyon isteyen tipler aynı görüşleri savunan tipler şu anda AK Parti'den milletvekili adayı oluyor.

Herkesi terörist ilan ettiler, oy vermeyenleri terörist ilan ettiler.

'Oy vermiyorsan PKK'lı oluyorsun' diyen siz değil misiniz?

PKK'nın Türkiye'den istediklerine bakın Hizbullah'ın uzantısı HÜDA PAR'ın istediklerine bakın hepsi aynı.

Osman Öcalan ve İmralı'dan gelen mektubu unutmadı milletimiz…

Ne Millet İttifakı'nın 6 liderinin ne de benim Kandil'in şartlarına eğecek boynumuz yoktur."