İmamoğlu mitingde söyledikleriyle gündem oldu: 'Kabineyi Ankara'ya Yolluyoruz!'

Kaynak: Haber Merkezi
İmamoğlu mitingde söyledikleriyle gündem oldu: 'Kabineyi Ankara'ya Yolluyoruz!'
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun miting sırasında yaptığı açıklamalar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı:"Kabineyi Ankara'ya yolluyoruz. İşinizin başına gidin. Enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın. 3600 ek göstergeyi çıkarın. Mülakatı kaldırın."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir miting sırasında yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem oldu. İmamoğlu, konuşmasında hükümete seslenerek, "Kabineyi Ankara'ya yolluyoruz. İşinizin başına gidin. Enflasyonu düşürün. Emekli maaşını arttırın. 3600 ek göstergeyi çıkarın. Mülakatı kaldırın." şeklinde ifadeler kullandı. Bu sözler, sosyal medyada hızla yayılarak tartışma yarattı. Kimileri İmamoğlu'nu desteklerken, kimileri ise eleştiriye tabi tuttu. İmamoğlu'nun bu açıklamaları, Türkiye'nin siyasi gündemine de ışık tutarken, sosyal medya kullanıcıları arasında da geniş bir tartışma başladı.

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