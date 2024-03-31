İmamoğlu oyunu kullandıktan sonra konuştu “Bugün benim için 5 yıllık emeğin helalleşme anı”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da oy kullandığı okulun önünde gazetecilere açıklama yaptı. İmamoğlu, seçim sonuçlarının doğru bir şekilde yansımasını dilediğini belirterek, “Bugün benim için duygusal bir gün çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım vatandaşlarımız bu helalleşmeyi bana yaşatır” şeklinde konuştu.

İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Türkiye’mizin her yerinde İstanbul’da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ki Ramazan ayının o güzel duygularının yaşandığı, oy kullanma sırasında bir sorun olmadığı, kime oy kullanılmışsa doğru şekilde ilanıyla göreve başlaması ülkemiz demokrasisi için son derece önemlidir. Bugün ailemizle oyumuzu kullandık. Oy vatandaşlarımız için kutsal bir haktır ve bunun korunması şarttır. Bunun muhafazası için gerekli kurumlar bellidir. Sandıkların muhafaza edilmesi müşahitlerimizle birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Oy sayım ve tasnifinde bir sorun yaşanmayacak şekilde umarım önümüzdeki seçimlerde hep birlikte yaşarız."

“5 YILLIK BİR EMEĞİN HELALLEŞME ANI”

"Bugün benim için duygusal bir gün çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı. Umarım vatandaşlarımız bu helalleşmeyi bana yaşatır. Birinin kalbini kırmışsam elbette af dilerim. Haklarını helal etsin. Bu şehrin anneleri ve kadınları iyi bir şekilde yaşasınlar diye elimizden geleni yaptık. Umarım 16 milyon insanımızla çıkacak sandık sonucuyla helalleşiriz. Umarız önümüzdeki 5 yılda insanlarımıza en iyiyi yatabiliriz.

Sandık başında görev alan arkadaşlarımızın, hangi siyasi partiden olursa olsun, kimsenin hakkını çiğnetmeyeceği, Türkiye demokrasisine yakışır bir şekilde sandık başında olmalarını diliyorum. Bu güzel Ramazan ayında insanlarımız okulların bahçelerinde bekleyebilirler. Herkesin içi rahat olur. Gerekli kurumların Herkese yakışır bir şekilde süreci yönetmelerini beklerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah İstanbul’umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmalarını dilerim."