İmamoğlu saat vererek çağrı yaptı. 'Herkesi Beşiktaş’a davet ediyorum'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'da oynaması planlanan Süper Kupa finali, Suudi yetkililerin Atatürk'ten rahatsız olması sonrası iptal oldu. İki takımın yöneticileri maça çıkmak istemezken TFF yetkilileri, Suudi makamlar ve iki takımın yöneticileri saatler süren toplantılar yaptı.

Yaşananların ardından iki takım kafilesi de İstanbul’a döndü, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

İMAMOĞLU SAAT VERDİ

Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da İstanbulluları Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda toplanmaya çağırdı.

“BAYRAĞINI AL, BEŞİKTAŞ’A GEL"

Sosyal medya hesabından çağrı yapan Ekrem İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

“İstanbulluları, bugün saat 15.00’te Türk Bayrakları, Atatürk resimleri ve spor kulüplerimizin bayraklarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na davet ediyorum.”