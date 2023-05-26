İmamoğlu ‘Sürpriz sonlu’ dedi ve paylaştı ‘Bize ne yaptınız’ diyen vatandaşın son tepkisi bakın ne oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, pazar ziyaretinde bir vatandaşın kendisine yönelik tepkisine "Bize ne yaptınız, ne verdiniz bize?" şeklindeki sorusuyla karşılaştı.

İmamoğlu ‘Sürpriz sonlu’ dedi ve paylaştı ‘Bize ne yaptınız’ diyen vatandaşın son tepkisi bakın ne oldu

İmamoğlu, bu tepkiye cevaben yurttaşa, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetleri göstermeyi teklif etti.

Vatandaş , bu teklifi kabul ederek İBB yetkilileriyle birlikte İstanbul'da sunulan hizmetleri gezmeye başladı.

İBB Başkanı İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Sürpriz sonlu" mesajıyla bir video paylaştı. Videoda, İmamoğlu'nun pazar ziyaretinde bir yurttaşın "Bize ne yaptınız?" şeklindeki sözleri ve İmamoğlu'nun yurttaşa verdiği yanıt yer alıyordu.

Videonun devamında ise İmamoğlu'nun yurttaşa hizmetleri gezdirmeyi teklif ettiği görülüyordu.

Yurttaş, bu teklifi kabul ederek bugün (26 Mayıs) İBB yetkilileri eşliğinde İstanbul'da gerçekleştirilen projeleri ziyaret etti.

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