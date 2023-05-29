Nagehan Alçı AKP’nin sıradaki operasyonunu açıkladı: İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, AKP’nin sıradaki operasyonunu açıkladı. Alçı, Erdoğan’ın seçimi kazanması sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu’na siyasi yasak gelmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyledi.

Nagehan Alçı AKP’nin sıradaki operasyonunu açıkladı: İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum

Habertürk Yazarı Nagehan Alçı, 13. Cumhurbaşkanı ikinci tur seçimini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilme ihtimalini kuvvetli gördüğünü söyledi.

Habertürk TV canlı yayınında seçim sonuçlarını değerlendiren Alçı, "Müesses nizamın şu an en çok nefret ettiği ve karşısında koyduğu isim Ekrem İmamoğlu... Ekrem İmamoğlu'nun yargı sürecinin Yargıtay'da onanmasını ve siyasi yasak getirilme olasılığını kuvvetli görüyorum. Bu tabi son derece tartışmalı bir şey olur ama böyle bir şey öngörüyorum" dedi.

İmamoğlu, İstanbul seçimi süreciyle ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret etmekten yargılanıyor.

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