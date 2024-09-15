İmamoğlu, Trabzon'da şehit Üsteğmen Ayar'ın kabrini ziyaret etti

İmamoğlu, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız" dedi.

Ziyaret öncesi Trabzon Havalimanı çıkışında konuşan İmamoğlu, "Aynı aileyiz. Trabzon'da birbirimizi bilen aynı aileyiz. Biliyorsunuz Trabzon'da aileler biraz böyle farklı göçlerle dağılmışlardır. Biz de Akçaabatlıyız ama kökenimiz Köprübaşı. Dolayısıyla Köprübaşı’nda, Maçka'da farklı yerlerde olan İmamoğlu ailesiyle bağımız var. Cenaze günü burada olamamıştım. Şehidimizin babasıyla olan sohbetimde çok hızlı bir şekilde ziyaret edeceğimizi söylemiştim. Sonra o gün, bugünü planladık, yurt dışı programım vardı onu hallettikten sonra gidip taziyemizi yapıp duamızı edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz ama bir yanıyla da tabii memleketimizin huzur içerisinde olmasını istiyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız. Bunu diliyorum" ifadelerini kullandı.