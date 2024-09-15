İmamoğlu, Trabzon'da şehit Üsteğmen Ayar'ın kabrini ziyaret etti

Kaynak: DHA
İmamoğlu, Trabzon'da şehit Üsteğmen Ayar'ın kabrini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki kabrini ziyaret etti.

İmamoğlu, "Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız" dedi.

Ziyaret öncesi Trabzon Havalimanı çıkışında konuşan İmamoğlu, "Aynı aileyiz. Trabzon'da birbirimizi bilen aynı aileyiz. Biliyorsunuz Trabzon'da aileler biraz böyle farklı göçlerle dağılmışlardır. Biz de Akçaabatlıyız ama kökenimiz Köprübaşı. Dolayısıyla Köprübaşı’nda, Maçka'da farklı yerlerde olan İmamoğlu ailesiyle bağımız var. Cenaze günü burada olamamıştım. Şehidimizin babasıyla olan sohbetimde çok hızlı bir şekilde ziyaret edeceğimizi söylemiştim. Sonra o gün, bugünü planladık, yurt dışı programım vardı onu hallettikten sonra gidip taziyemizi yapıp duamızı edeceğiz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz, terörü lanetliyoruz ama bir yanıyla da tabii memleketimizin huzur içerisinde olmasını istiyoruz. Umarım hem içeride hem dışarıda memleketimize zarar veren tüm mihraklardan, terör örgütlerinden hep beraber kurtulduğumuz günleri de yaşarız. Bunu diliyorum" ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Sezonun ilk derbisi: Trabzonspor - Beşiktaş
Sezonun ilk derbisi: Trabzonspor - Beşiktaş
Şili futbolunun altın yılı: 1962 Dünya Kupası'nın unutulmayan hatırası
Şili futbolunun altın yılı: 1962 Dünya Kupası'nın unutulmayan hatırası
Sinan Engin'den korkutan Icardi açıklaması
Sinan Engin'den korkutan Icardi açıklaması
'Trabzonspor maçı derbi değil'. Feyyaz Uçar’dan çok konuşulacak sözler
'Trabzonspor maçı derbi değil'. Feyyaz Uçar’dan çok konuşulacak sözler
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran TCG ANADOLU açıklaması: Testlere başlıyoruz
Selçuk Bayraktar’dan heyecanlandıran TCG ANADOLU açıklaması: Testlere başlıyoruz