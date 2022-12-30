İmamoğlu'na Fatih'in portresini neden satın aldın soruşturması. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş bir kere

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında uzun süredir devam eden Yargıtay Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava 14 Aralık'ta sonuçlandı. İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyası yasağa da mahkum edildi.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü "İBB’nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme" köşe yazısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu ele aldı. Saymaz, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de Fatih Sultan Mehmet tablosunu alan İmamoğlu'nun tekrar yargılanacağını dile getirdi.



İçişleri Bakanlığının 25 Ekim tarihinde vermiş olduğu onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığının bir gün sonraki emriyle "Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı" için ön inceleme başlatıldığını açıklayan Saymaz, ön incelemeyi başmüfettiş Arif Yıldırım ve bir müfettişin yürüttüğünü aktardı.



"İmamoğlu, büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak" diyen Saymaz, "Ekrem İmamoğlu’na ‘Ahmak Davası’ndan iki yıl yedi ay hapis cezası vermek kesmedi. Terör soruşturması açmak da yetmedi. İtalyan ressam Bellini’nin atölyesinden çıkan, Londra’daki bir müzayededen satın alınıp Türkiye’ye getirilen ‘Fatih’ tablosuna sıra geldi. Tablo 26 Haziran 2020’de Londra’da Christie’s Müzayede Evi tarafından müzayedeye konuldu. İBB, 935.250 Sterlin ödeyerek, tabloyu satın aldı. Ve şu an İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergileniyor." ifadelerini kullanarak başmüfettişine kısa bir hatırlatmada bulundu.



"Partili başmüfettiş, İmamoğlu’nu suçlayacak bir kanıt bulduğu için seviniyorsa hata ediyor." diyen Saymaz şöyle dedi: Çünkü bu, Fatih tablosu için başlatılan ikinci ön inceleme."



BAŞMÜFETTİŞ AKP'Lİ

"Yıldırım’ı artık tanıyorsunuzdur" diyen Saymaz, şöyle devam etti: "2015’te AK Parti’den Mersin Milletvekili adayı oldu ancak altıncı sıraya konduğu için seçilemedi. Mesleğine döndükten sonra, partisinin cumhurbaşkanlığı rekabetinde en çekindiği isimlerden biri olan İmamoğlu’nu siyaset sahnesinden silmek için açılmış terör soruşturmasını yürüten teftiş heyetine alındı."



DİNOZORLARA HARCAMA YAPANLAR YARGILANMIYOR

Saymaz'ın konu ile ilgili yazısının devamı şu şekilde:



"Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı yarışında en çok çekindiği rakip olma suçunu (!) işlediği için, Fatih’in tablosunu satın alıp Türkiye’ye getirmek suretiyle İBB’yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlanıyor.



Fatih’in sözde torunları, milletin servetini oyuncak dinozorlara, yokuş çıkamadığı için kullanılmadan hurdaya ayrılan metrobüslere harcarken; İmamoğlu, büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak."