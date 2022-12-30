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İmamoğlu'na Fatih'in portresini neden satın aldın soruşturması. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş bir kere

Soruşturmayı AKP'den milletvekili adayı olan müfettiş yapacak. İmaoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu satın alıp Türkiye’ye getirmek sebebi ile İBB’yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlanacak. Haberi duyanlar 'Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş bir kere' dedi...

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:04
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İmamoğlu'na Fatih'in portresini neden satın aldın soruşturması

İmamoğlu'na Fatih'in portresini neden satın aldın soruşturması. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş bir kere
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında uzun süredir devam eden Yargıtay Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan dava 14 Aralık'ta sonuçlandı. İmamoğlu, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyası yasağa da mahkum edildi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü "İBB’nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme" köşe yazısında İBB Başkanı İmamoğlu'nu ele aldı. Saymaz, geçtiğimiz yıllarda İngiltere'de Fatih Sultan Mehmet tablosunu alan İmamoğlu'nun tekrar yargılanacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığının 25 Ekim tarihinde vermiş olduğu onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığının bir gün sonraki emriyle "Fatih Sultan Mehmet’in tarihi tablosunun satın alımı" için ön inceleme başlatıldığını açıklayan Saymaz, ön incelemeyi başmüfettiş Arif Yıldırım ve bir müfettişin yürüttüğünü aktardı.

"İmamoğlu, büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak" diyen Saymaz, "Ekrem İmamoğlu’na ‘Ahmak Davası’ndan iki yıl yedi ay hapis cezası vermek kesmedi. Terör soruşturması açmak da yetmedi. İtalyan ressam Bellini’nin atölyesinden çıkan, Londra’daki bir müzayededen satın alınıp Türkiye’ye getirilen ‘Fatih’ tablosuna sıra geldi. Tablo 26 Haziran 2020’de Londra’da Christie’s Müzayede Evi tarafından müzayedeye konuldu. İBB, 935.250 Sterlin ödeyerek, tabloyu satın aldı. Ve şu an İBB’nin Saraçhane’deki binasında sergileniyor." ifadelerini kullanarak başmüfettişine kısa bir hatırlatmada bulundu.

"Partili başmüfettiş, İmamoğlu’nu suçlayacak bir kanıt bulduğu için seviniyorsa hata ediyor." diyen Saymaz şöyle dedi: Çünkü bu, Fatih tablosu için başlatılan ikinci ön inceleme."

BAŞMÜFETTİŞ AKP'Lİ
"Yıldırım’ı artık tanıyorsunuzdur" diyen Saymaz, şöyle devam etti: "2015’te AK Parti’den Mersin Milletvekili adayı oldu ancak altıncı sıraya konduğu için seçilemedi. Mesleğine döndükten sonra, partisinin cumhurbaşkanlığı rekabetinde en çekindiği isimlerden biri olan İmamoğlu’nu siyaset sahnesinden silmek için açılmış terör soruşturmasını yürüten teftiş heyetine alındı."

DİNOZORLARA HARCAMA YAPANLAR YARGILANMIYOR
Saymaz'ın konu ile ilgili yazısının devamı şu şekilde:

"Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı yarışında en çok çekindiği rakip olma suçunu (!) işlediği için, Fatih’in tablosunu satın alıp Türkiye’ye getirmek suretiyle İBB’yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlanıyor.

Fatih’in sözde torunları, milletin servetini oyuncak dinozorlara, yokuş çıkamadığı için kullanılmadan hurdaya ayrılan metrobüslere harcarken; İmamoğlu, büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak."

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Derin
30.12.2022 15:43
İbrahim Çiftçi Kur Korumalı Mevduat haram değil mi? Fatihin Portresinin alınmasının neresi haram? Siz değil misiniz ecdadım ecdadım diyen. Ecdadının dünyadaki tek portresini almış neresi yanlış neresi  
 
Metin
30.12.2022 15:41
Yenikapı da demokrasi mitingi şart. Saraçhane ile olmaz  
 
vatandaş
30.12.2022 15:36
akp kendi ayagına kursun sıkıyor artık  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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