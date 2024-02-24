İmamoğlu'ndan AKP'li üyelere. '1 Nisan'da hepimiz komşuyuz hepimiz arkadaşız'

Yerel seçimlerin yaklaşması ile gözler megakent İstanbul’a çevrildi. İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu seçim çalışmalarına Sancaktepe’de devam etti. Sancaktepe’de esnaf ziyareleri sırasında meydanda bulunan AKP standını da ziyaret eden İmamoğlu ile AKP’li üyeler arasında güldüren anlar yaşandı.

AKP standındaki partililer ile İmamoğlu arasında ilginç bir, “üye” diyalogu yaşandı. AKP Sancaktepe Gençlik Kolları Başkanı Emrah Albayrak, İmamoğlu’na seçim broşürlerini verirken, bir başka partili de İBB Başkanı’na, “Başkanım, üye yapabiliriz istiyorsanız” teklifinde bulundu.

İmamoğlu’nun AKP üyesi vatandaşa yanıtı, “Beni mi üye yapacaksınız? Ne kadar istiyorsunuz beni ya” oldu. Bu sözlerin sonunda AKP vatandaşa sarılan İmamoğlu, “Her şey ötesinde sulh içinde, barış içinde bir seçim ortamı olsun. Kimsenin burnu kanamasın, kimsenin gönlü kırılmasın. Fikirler yarışsın. İnsanlar birbirinin hakkında eleştiri yapabilir, döneri yapabilir.

Ama günün sonunda, 1 Nisan’da hepimiz komşuyuz, hepimiz arkadaşız, hepimiz akrabayız. Aynı ailede farklı oylar veren insanlar var. Onun için herkesi Allah yardımcısı olsun. Allah utandırmasın” temennisinde bulundu.

“HİÇ DAVET EDİLMEDİM BİLİYOR MUSUNUZ İSTANBUL'DAKİ TÖRENLERİNE”

Yaptığı konuşmada Sancaktepe ilçesinin en çok hizmet alan ilçelerden birisi olduğunu ifade eden İmamoğlu, İstanbul’da metro açılışlarına bile davet edilmediğini ifade ederek sitemini şu sözlerle aktardı:

“Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığımda, beş senede ilçemde bir kez bile Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görmedim. Allah şahit, görmedim. İki-üç defa gelmişse de beni davet etmediler. Ben, bu beş yıl içerisinde her ilçeye 20 defa, 15 defa, 30 defa gittim.

Hem gittim hem de seçilen belediye başkanına demokrasi gereği saygı gösterdim. Nereye gidiyorsam davet ettim. Hangi açılışı yapıyorsam davet ettim. Ben bu açılışlara giderken ya da temel atmalara giderken, Allah aşkına bir partinin töreni mi yapıyorum?

Hayır. Belediyenin. Belediye kimin? Milletin. Onun için, her defasında davet ettim. Belki bir-iki defa gelmiş olabilir Sayın Belediye Başkanı. Onun dışında gelmediler.

Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim.”

“BEŞ YIL BOYUNCA, SABAH KALKTILAR EKREM İMAMOĞLU, AKŞAM YATTILAR EKREM İMAMOĞLU”

Göreve geldiğinde iktidarı kast ederek onları deli edeceğini söylediğini ve dediğinin de olduğunu belirten İmamoğlu, beş yıl boyunca yatıp kalkıp dertlerinin Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi:

“Açık söyleyeyim; ben bu seçimde daha güçlü bir yarış beklerdim. Daha güçlü bir performans beklerdim. Ama ne yazık ki olmuyor. Hatırlayın. Bunlara ben ne demiştim? 2019’u hatırlayın. İlk seçimi kazandık mı? Ne yaptılar? Seçimi elimizden almaya kalktılar değil mi?

O dönemde, 18 gün İstanbul'u yönetirken bile demiştim ki, ‘Bunları 18 günde çıldırttım. Beş yılda, size söz, bunları deli edeceğim’ demiştim, deli. Ve ne oldu biliyor musunuz?

Dediğim oldu. Vallahi billahi dediğim oldu. Adamlar, beş yıl boyunca, sabah kalktılar Ekrem İmamoğlu, akşam yattılar Ekrem İmamoğlu. Yok, sözümü geri alıyorum. Vallahi bir tanesi… Muhtemelen her akşam rüyasına da giriyorum. Vallahi öyle.

Muhtemelen rüyasına da giriyorum. Yahu nedir benimle derdiniz? Ne Allah aşkına? Ben İstanbul'da işini yapmaya çalışan, hizmet etmeye çalışan bir insanım. Kaldı ki, yok birbirimizden farkımız. Yok.”

“BUNLAR DAHA AZITACAKLAR, BİLİYORUM”

“Ben size bir şey daha diyeyim mi? Benim vatanıma, milletime, bayrağıma, atama, dedeme, nineme, Atatürk'üme olan tutkumu sorgulayacak adam, anasının karnından doğmadı.

İşine bak sen. Onun için su kaynattı, onun için. Daha başka bir şey söyleyeyim.

Çünkü bunlar, daha azıtacaklar biliyorum. Önden bunu söyleyelim de herkes haddini bilecek. Daha ilerisine gideyim. İnanç, Allah'la kul arasında.

Yaradan, bize öyle güzel bir din vermiş ki, kimse kimsenin inancını ölçemez. Kimse kimsenin inancını yorumlayamaz bile.

Benimle Yaradan arasında. Ben, bir tek Yaradan’a sığınırım. Ben, bir tek Yaradan’a sığınır, bir tek Yaradan’dan korkarım. Allah'ın kulundan korkmam.

Benim inancımı sorgulayacak, benim inancımı yorumlayacak Allah'ın kulu, anasının karnından doğmadı kardeşim. İşine baksın. Dolayısıyla, bu kötü sözlere inanmayın. Bu kötü sözlerle muhatap olmayın. O kötü sözlerle ilgilenmeyin.”