3 domates, 3 ekmek, 3 salatalık fiyatı bu oldu. Hey gidi eski Türkiye insanları kilo kilo alırdı.Bu ülkeyi kim bu hale getirdi

Çarşı pazar yanıyor...Fiyatlar uçtu gidiyor. İşte ona bir örnek. Üç kalem ürün var. Domates, salatalık, ekmek ve bir de 25 kuruşluk poşet...Bu üç ürünün fiyatı 59 lira 20 kuruş...Anlayacağınız 3 domates,3 salatalık ve 3 de ekmeğin fiyatı bu. Kilo ile almaya kalkarsanız domates ve salatalığı yandınız demek bu. İşte bu kasa fişi asgari ücretlinin ve emeklinin ne hale geldiğini gösteriyor. Üçer tane değil yakında emekli taneyle alabilecek bu ürünleri...Bu fiyatlar normal mi? diye soracak olursanız değil tabii ki...Bü ülkeyi kim bu hale getirdi