3 domates, 3 ekmek, 3 salatalık fiyatı bu oldu. Hey gidi eski Türkiye insanları kilo kilo alırdı.Bu ülkeyi kim bu hale getirdi

Kaynak: Haber Merkezi Rukiye Selçuk
3 domates, 3 ekmek, 3 salatalık fiyatı bu oldu. Hey gidi eski Türkiye insanları kilo kilo alırdı.Bu ülkeyi kim bu hale getirdi
Asgari ücretlinin ve emeklinin çarşıya pazara çıkması artık işkence gibi. İşte o neden 3 domates, 3 ekmek, 3 salatalık fiyatı. Bu normal mi?

Çarşı pazar yanıyor...Fiyatlar uçtu gidiyor. İşte ona bir örnek. Üç kalem ürün var. Domates, salatalık, ekmek ve bir de 25 kuruşluk poşet...Bu üç ürünün fiyatı 59 lira 20 kuruş...Anlayacağınız 3 domates,3 salatalık ve 3 de ekmeğin fiyatı bu. Kilo ile almaya kalkarsanız domates ve salatalığı yandınız demek bu. İşte bu kasa fişi asgari ücretlinin ve emeklinin ne hale geldiğini gösteriyor. Üçer tane değil yakında emekli taneyle alabilecek bu ürünleri...Bu fiyatlar normal mi? diye soracak olursanız değil tabii ki...Bü ülkeyi kim bu hale getirdi

zam-fis333.jpg

İlgili Haberler
Sucuk neden kasapta 400 markette bin TL? Her şey açığa çıktı
Ünlü Türk petrol şirketi iflas etti. İflas yazısı açıklandı
Gençleştirme ameliyatı sonrası gerçekten gençleşti. Herkes bu estetik cerrahını konuşuyor
Dilan Polat'ın kayınvalidesi: Ellerimiz kırılaydı da oy vermeseydik
İmamoğlu'ndan AKP'li üyelere. '1 Nisan'da hepimiz komşuyuz hepimiz arkadaşız'
Son Haberler
Sucuk neden kasapta 400 markette bin TL? Her şey açığa çıktı Ekonomi
Sucuk neden kasapta 400 markette bin TL? Her şey açığa çıktı
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı Gündem
Emine Erdoğan Berat Kandili'ni kutladı
"Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü" Gündem
"Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü"
Neptün ve Uranüs etrafında bilinmeyen uydular tespit edildi. Gökyüzünden esrarengiz bir haber geldi Bilim
Neptün ve Uranüs etrafında bilinmeyen uydular tespit edildi. Gökyüzünden esrarengiz bir haber geldi
Bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç yaralandı Gündem
Bıçaklı kavga: 16 yaşındaki genç yaralandı
Silah imalathanesini soydu Yerel Haberler
Silah imalathanesini soydu
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı Yerel Haberler
Ankara merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı