İmamoğlu'ndan Bakanlığın davetine jet yanıt. 'Pazartesi o açılışa gideceğim'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’den sonra günün ikinci halk buluşmasında Sancaktepe’deki vatandaşlarla buluştu.

“HİÇ DAVET EDİLMEDİM BİLİYOR MUSUNUZ İSTANBUL'DAKİ TÖRENLERİNE”

Sancaktepe’nin en çok hizmet verdikleri ilçelerden biri olduğunu vurgulayan İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde, beş senede ilçede bir kez bile Büyükşehir Belediye Başkanı’nı görmediğini belirtirken, “Allah şahit, görmedim. İki-üç defa gelmişse de beni davet etmediler. Ben, bu beş yıl içerisinde her ilçeye 20 defa, 15 defa, 30 defa gittim. Hem gittim hem de seçilen belediye başkanına demokrasi gereği saygı gösterdim. Nereye gidiyorsam davet ettim. Hangi açılışı yapıyorsam davet ettim. Ben bu açılışlara giderken ya da temel atmalara giderken, Allah aşkına bir partinin töreni mi yapıyorum? Hayır. Belediyenin. Belediye kimin? Milletin” diye konuştu.

Her açılışta, İBB Başkanını davet ettiğini belirten İmamoğlu, bu davetlerden sadece bir-iki defa gelmiş olabileceğini ifade ederken, “Çünkü alışık değiller. Benim neredeyse görev sürem dolmak üzere. Hiç davet edilmedim biliyor musunuz İstanbul'daki törenlerine. Hatta parasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ödediği metro açılışlarına bile davet edilmedim” diye konuştu.

“O AÇILIŞA GİDECEĞİM"

İBB Başkanlığı dönemi süresinde ilk defa Bakanlık tarafından davet edildiğini ve o davete gideceğini belirten İmamoğlu, “Bu sefer beni ilk kez; Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistemler açılışına Ulaştırma Bakanı tarafından davet edildim. Vallahi teşekkür ediyorum kendisine. Peki şimdi ben ne yapacağım? Pazartesi oraya gideceğim. Pazartesi niye gideceğim biliyor musunuz?

Bakın bu ülkede bazı alışkanlıkları böyle yapa yapa değiştireceğiz. Şunun için gideceğim o açılışa: O bakanlık, o makamlar; onlar kadar benim kardeşim, benim. Benim makamım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, benim kadar onların. Bunu onlara öğretene kadar, bunu her yerde anlatacağım” diyerek, açılışa ne için gideceğini açıkladı.