TUSİAD Başekonomisti: Türkiye enflasyonda kontrolü kaybetti

Kaynak: Ekonomim
TUSİAD Başekonomisti: Türkiye enflasyonda kontrolü kaybetti
TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, enflasyonda kontrolün kaybedildiğine dikkat çekerek, geçerliliği olmayan politikaların maliyetinin Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiğini öne sürdü

Patronlar Kulubü'nün Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç'tan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Koç Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) tarafından “2024 yılında Türkiye Ekonomisi” konferansının konuğu TÜSİAD Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç oldu. Türkiye ekonomisinin zorlu bir süreçten geçtiğini dile getirerek, 2013 yılının sonlarından itibaren başlayan süreçle Türkiye ekonomisinin ivme kaybı yaşadığını, enflasyonda da kontrolü kaybettiğine işaret etti.

Söz konusu süreçte global temada geçerliliği kalmayan birtakım politikaların uygulandığını, ancak bunların maliyetinin de ağır olduğuna dikkat çekti.

"ENFLASYONDA MB'NİN HEDEFİ GERÇEKLEŞMEZ"

Mevcut kayıpların göz göre göre yaşandığını belirten Altınsaç, bu süreçte kayıpları tersine çevirecek birtakım fırsatlar elde edildiğini, ancak bu fırsatın doğru kullanılamadığına vurgu yaptı. Ancak geçen yılın ikinci yarısından itibaren uygulanan politikalarda bir U dönüşü olduğunu, bu U dönüşünün etkisiyle Türkiye’nin CDS’lerinin 300 puanın altına indiğini anımsatan Altınsaç, enflasyonda Merkez Bankası tahmininin gerçekleşmeyeceğini, yüzde 73’ün üzerinde bir enflasyon beklediklerine dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"İÇERİDE TALEP HALA ÇOK GÜÇLÜ"

“Merkez Bankası’nın tahmini gerçekleşmeyecek, çünkü içeride talep hala çok şiddetli. Görüyoruz ki ocak ayında aralık ayında göre daha yüksek bir talep var. Servis enflasyonunda yaşadığımız hareketlilik maalesef iç talebin Merkez Bankası’nın hesapladığında daha güçlü olduğunu ve olacağını gösteriyor. Bu noktada sadece Merkez Bankası’nın politikaları yeterli değil. Maliye politikalarının buna daha fazla destek vermesi gerekiyor. Bana kalırsa geçen yılın temmuz ve ağustos ayları kaybedildi. Zira daha güçlü bir faiz artışı olmalıydı.

Ancak biz bunu kademeli yaptık, faiz artışını kademeli yapınca da risk alıyorsunuz. Yön doğru ama eksikler mevcut. Daha derin ve detaylı politikalara ihtiyaç var. Reel sektöre baktığımızda son sanayide son 10 yıldır bir verimlilik artışı yok. Dolayısıyla esas konu TL’nin seviyesi değil. İsterseniz kuru 45 TL yapın verimlilik yoksa başarılı olamazsanız, bir süre sonra yine sarmala girersiniz.”

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