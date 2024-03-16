İmamoğlu’ndan çalışanına ‘keltoş’ diyen seyirciye tepki: Saygısızlık yapıyorsun, AKP ağzıyla konuşma

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon Yerel Seçim Özel serisine konuk oldu.

Seyircilerden gelen spruları yanıtlayan İmamoğlu, kendisine Kavak’taki balık restoranına ilişkin soru sorarken o gün yanında bulunan bir çalışanından ‘keltoş’ diye bahseden bir seyirciye cevap verdi.

Seyircinin kullandığı ‘keltoş’ sözüne tepki gösteren İmamoğlu, şunları söyledi:

“SAYGISIZLIK YAPIYORSUN”

“Ama bak saygısızlık yapıyorsun. Keltoş meltoş, öyle bir tarif olmaz. Kabalık yapıyorsun sen. Burada olmayan insanlarla ilgili bir sürü ithamda ve iddiada bulundunuz. Seni kınıyorum bir insana ‘keltoş’ dediğin için. Seninle ilgili bir sürü insan hakkında yaptığın laflardan dolayı bir sürü kötü söz geçer, onlara da karşı dururum.”

“25 SENEDİR O BALIKÇININ MÜŞTERİSİYİM”

İmamoğlu’nun sözlerini kesip “Konumuz bu değil” diyen seyirciye yanıtı ise şöyle oldu:

“Öyle kabadayı laflar etme bana. Keltoş, meltoş… Birincisi, senin o söylediğin konuda benim hala suç duyurularım devam ediyor. Ben o konuda mağdurum. 25 senedir o balıkçının müşterisiyim. Ben gizli yemek yiyeceğim hem de yolun kenarındaki masada oturacağım. Fırtınalı, karda, marda… Bırak benimle AK Parti ağzıyla konuşmayı. İkincisi oturduğun yerden insanlara terörist diyorsun. O da AK Parti ağzı.

“BANA VATANSEVERLİK DERSİ VERMEYE KALKMA”

Bir şey daha diyeyim güzel kardeşim, orada yapılan ev sahipliğine ve ev sahipliğine aykırı davranışlara rağmen cezalandırdığım tek konu bir daha gitmemektir. 25 senelik müşterisi olmama rağmen. Eğer ‘keltoş’ demek konusunda özür dilersen senin söylediğin hususları da arkadaşlarıma iletirim. O tarz insanları kovan anlayış da AK Parti anlayışıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisidir. Bana vatanseverlik dersi vermeye kalkma. Vatanseverlik dersi konusunda zaten iktidar, millet birbiriyle yarışsın istiyor. Sen o oyunun parçası olma.”