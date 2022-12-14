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İmamoğlu'ndan ‘cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Öyle bir hayalim yok. Bu iş hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek, insanların kabulüyle olabilecek işlerdir." dedi. İstanbul'a 'gurur ve keyifle' hizmet ettiğini söyleyen İmamoğlu, "Memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır" diye konuştu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 03:29
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İmamoğlu'ndan ‘cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

İmamoğlu'ndan ‘cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması: Bu omuzlar bütün yükleri taşır
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tv100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının canlı yayın konuğu oldu.

İmamoğlu, katıldığı canlı yayında cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Öyle bir hayalim yok. Bu iş hayal kurmakla değil, gerçekleri ortaya koyup üreterek, insanların kabulüyle olabilecek işlerdir." dedi.

İmamoğlu, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

"Gururla ve keyifle bu kente hizmet ediyorum. Ama şunu da söylüyorum; bu sürece kendini adamış biri olarak memleketin iyileşmesi adına 86 milyonu eşit gören devlet yapısı olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. İstediğin yorumu yap. Milletimizin duyguları buna karar verir. Ben kendini adamış Ekrem İmamoğlu olarak, İstanbul’un en fazla oy olarak seçilmiş başkanı olarak bana öyle geliyor ki bu omuzlar bütün yükleri taşır."

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