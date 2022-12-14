Uğuroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin flaş yorum

Türkiye'nin gözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadayken, gazeteci Orhan Uğuroğlu da flaş bir yorumda bulundu.

Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa Erdoğan bir daha sittin sene siyaset yapamaz" ifadelerini kullandı.

Uğuroğlu şunları söyledi:

"Almanya’dan yorumluyorum

İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa:

Erdoğan bir daha sittin sene siyaset YAPAMAZ

Siyaset sahnesinden defedilir…

İstanbul başarılı bir başkan kaybeder

Demokrasi kaybeder

Dikta rejimi tescil olur

Erdoğan bu karar senin kaderindir bilesin."

Davada karar beklenirken, İmamoğlu da, tüm vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

İBB Başkanı İmamoğlu "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.