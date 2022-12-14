Uğuroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin flaş yorum

Türkiye'nin gözü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadayken, gazeteci Orhan Uğuroğlu da flaş bir yorumda bulundu.
Uğuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa Erdoğan bir daha sittin sene siyaset yapamaz" ifadelerini kullandı.
Uğuroğlu şunları söyledi:
"Almanya’dan yorumluyorum
İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa:
Erdoğan bir daha sittin sene siyaset YAPAMAZ
Siyaset sahnesinden defedilir…
İstanbul başarılı bir başkan kaybeder
Demokrasi kaybeder
Dikta rejimi tescil olur
Erdoğan bu karar senin kaderindir bilesin."
Davada karar beklenirken, İmamoğlu da, tüm vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.
İBB Başkanı İmamoğlu "16 milyon İstanbullunun evi Saraçhane’dir. İstanbul ve Türkiye, iradesine daha önce nasıl sahip çıktıysa bugün de çıkacaktır. Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.