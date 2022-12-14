Ekrem İmamoğlu davasının nasıl sonuçlanması gerektiğini AKP'li Şamir Tayyar açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun YSK’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması bugün görülüyor.

AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İmamoğlu davasının seçim sonuna ertelenmesi gerektiğini söyledi.

Şamil Tayyar paylaşımında, "İmamoğlu davası, hukuki yanı bir tarafa, siyasi sonuçlar üretebilecek bir dava. Kaldı ki kararın seçimden önce kesinleşmesi ihtimal dışı. Hal böyleyse, bu davanın seçim sonrasına ertelenmesi daha doğru olur diye düşünüyorum. Naçizane…" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın bu paylaşımı sosyal medyada tartışma yarattı.

Tayyar'ın paylaşımı "yargıya müdahale" yorumlarına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Bakan Süleyman Soylu Strasbourg'da temaslarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'ye gidip şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek." dedi. İmamoğlu'nun yanıtı gecikmedi. İBB Başkanı İmamoğlu "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır." demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki “ahmak” tartışması ardından, YSK’ya yönelik hakaret edildiği Ekrem İmamoğlu'na iddiasıyla dava açılmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında eski Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davaya bugün devam edilecek.

İmamoğlu'nun duruşması bugün Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek. 4 yıl 1 aya kadar hapsi istenen İmamoğlu, bir yıldan fazla ceza alması ve kararın kesinleşmesi durumunda siyasi yasaklı hale gelebilir.