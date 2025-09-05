İmamoğlu'ndan dikkat çeken mesaj! '168 gündür tutuklu'

Muhalif belediyelere yönelik operasyonlar ve tutuklamalar devam ediyor. İddianamelerin hala hazırlanmaması ise tepki çekiyor.

Ekrem İmamoğlu'nun, ‘Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. İmamoğlu, İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan eski Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ın tutukluluğuna tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun mesajında Atayman'ın yıllarca ulusal televizyon kanallarında görsel yönetmen ve muhabir olarak çalıştığını vurguladı. Şişli Belediyesi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak da 11 yıl görev yaptığını ifade ederek kendi iletişim ekibinde de görev aldığını kaydetti.

168 GÜNDÜR TUTUKLU

Atayman'ın 2024 sonrası Şişli Belediyesi iştirak şirketi KENTHAŞ A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiğini aktaran İmamoğlu "İpek Elif Atayman 168 gündür tutuklu." diyerek duurma isyan etti.

İmamoğlu'nun "İpek Elif Atayma" paylaşımı şöyle:

"Dr. İpek Elif Atayman – İletişimin, Medyanın ve Yerel Yönetimin Güçlü Kadınlarından…

Dokuz Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Dr. İpek Elif Atayman, 1991-1998 yılları arasında ulusal televizyon kanallarında görsel yönetmen ve muhabir olarak çalıştı. 90’lı yılların sonunda ekranlardan kamuya geçiş yaptı; Şişli Belediyesi’nde Basın ve Halkla İlişkiler Danışmanı olarak 11 yıl görev yaptı. Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladı. 2010’da “Politik Sinema: Costa Gavras” başlıklı teziyle doktor unvanını aldı. Siyasi iletişimden kurumsal danışmanlığa, medya yöneticiliğinden akademik üretime kadar geniş bir alanda aktif olarak yer aldı. 2016-2018 arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde başkan danışmanlığı yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu’nun iletişim ekibinde görev aldı. Medya A.Ş.’de Genel Müdürlük (2019-2021), ardından İBB İştirak Şirketleri İletişim Koordinatörlüğü yaptı. 2024 sonrası Şişli Belediyesi iştirak şirketi KENTHAŞ A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

İpek Elif Atayman 168 gündür tutuklu."

