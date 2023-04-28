İmamoğlu'ndan iktidara: Nerede rant var oradasınız

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yurttaşlarla bir araya geldi.

Yavaş’ı ardından Ekrem İmamoğlu da açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu “Giresun 15 Mayıs’tan sonra hakkını alacak. Cennet vatanın vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız.” İfadelerini kullandı.

Devamında İmamoğlu, “Bakın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte milletin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, hepsine sahip çıkacağız.” dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarının tamamı:

Türkiye’deki ortalama kişi başı gelirin neredeyse yarısını alıyor Giresun. Giresun neden hakkını almayacak? Giresun 15 Mayıs’tan sonra hakkını alacak. Cennet vatanın vatanın bu güzel köşesini hak ettiği yere kavuşturacağız. Buranın fındığını dünyada nerede üretirsen üret kalitesini yakalayamaz. Burada fındığın dünya piyasasının üstünde olması lazım. 15 Mayıs’ta sonra beni daha sık göreceksiniz. Şu meydanlara Giresunluların problemlerini konuşmaya, çözümlerini bulmaya geleceğiz. Biz bunlar gibi o partiden bu partiden ayırt etmeyeceğiz. Giresun belediye başkanı hangi partiden bakmayız konuşur sorunları çözeriz. Çünkü biz devletin ve milletin ahlakını taşıyoruz.

86 Milyon insanımızın eşit olduğu bir Türkiye size vaat ediyoruz. Hiç adını anmamışlar, 21 sene şimdi çıkıp diyorlar ki; 'Karadeniz demiryolunu biz yapacağız, hadi oradan. Siz nerede rant var oradasınız; biz faydanın hayırlı işin peşindeyiz. Memleketin cebindeki her kuruşun değerini bilen bir ahlaka sahibiz. Bakın 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte milletin tek kuruşuna zeval gelmeyecek, hepsine sahip çıkacağız.

Horon tek oynanır mı? Ekiple oynanır. Birisi çıkmış diyor yıllardır; 'Tek başıma oynayacağım horonu.' 13. Cumhurbaşkanımızla horonun kralını oynamaya geliyoruz. Başka yerde halay... Bütün bu toprakları kapsayan çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor.