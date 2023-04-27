Ekrem İmamoğlu yolsuzluk dosyası açıkladı '25 milyon liraya alıp belediyeye 450 milyona satıyorlar'

İmamoğlu, bir arsayı 25 milyon liraya satın alan kişilerin kısa bir süre sonra aynı arsayı belediyeye 450 milyon liraya sattığını ve bu işlem sonucunda 107 milyon doların kaybedildiğini ifade etti.

İmamoğlu, bu durumu milliyetçilikle bağdaştıramadığını belirterek, bu olayla ilgili bir soruşturma başlattıklarını ve İçişleri Bakanı tarafından dosyanın soruşturulamayacağına dair bir açıklama yapıldığını söyledi.

İmamoğlu, bakanlığın bu dosyayı 3 yıldır soruşturmayı sürdürdüğünü ifade etti ve kendisine milliyetçilikten bahsedenlere tepki gösterdi.

İmamoğlu "25 milyon liraya aldıkları araziyi kısa bir süre sonra belediyeye 450 milyon liraya satıyorlar." diyen İmamoğlu, "107 milyon dolar gidiyor bildiğimiz yerlere. Bunu yapanlar bana milliyetçilikten bahsedecek öyle mi? Hadi oradan!" dedi.

‘BUNU YAPANLAR BANA MİLLİYETÇİLİKTEN BAHSEDECEK ÖYLE Mİ? HADİ ORADAN!’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasının ilgili bölümünde şunları söyledi:

"Kalkıyor bir akıllı hep 16 milyonun içinden bir akıllı çıkıyor. Orayı 25 milyona satın alıyor. O zamanın parası. 25 milyona satın aldığı yeri yakın bir zaman diliminde kaça satıyor belediyeye biliyor musunuz. Önce imar çıkartıyorlar belediyeden 450 milyon liraya bakın 117 milyon dolar 10 milyon dolar adamın verdiği para 107 milyon dolar gidiyor bildiğimiz yerlere yada bilmediğimizi düşünleri yerlere.

107 milyon dolar ne kadar biliyor musunuz bunun anlamı en az iki katrilyon liradan daha fazla, döviz kurunu takip edemiyoruz farkındaysanız hesabını yapamıyorum. 4 günde 5 günde imarı çıkartılan bu yerde milletin parasıyla birileri zengin ediliyor.

Daha ileri gidiyorum. Burası ile ilgili soruşturma yapıyoruz dosya hazırlıyoruz. Soruşturma başlatıyoruz.

Ülkenin İçişleri Bakanı bu dosyayı alıyor, bu dosyayı soruşturamazsın ben bunu bakanlıkta soruşturacağım diyor. 3 senedir soruşturacak bunu söyleyen akıl bana milliyetçilikten bahsedecek öyle mi, hadi oradan."