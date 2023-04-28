Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Giresun’da vatandaşlara seslendi. Fındığın kilosunun 4 doların altına düşmeyeceğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, “Kul hakkı yiyenlerin burnundan fitil fitil getireceğim” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Yağmurlu bir günde beraber olduğumuz için son derece mutlu ve huzurluyum. Her eve bereketi getireceğiz hiç endişe etmeyin. Baktım ilk kez oy kullanacak kaç genç var. 22 bin 294 genç ilk kez gidecek sandığa oy kullanacak şimdi gençler siz demokrasi istiyor musunuz? iş aş istiyor musunuz?_ Benim sözüm var sizin bütün hayalleriniz Bay Kemal’in hedefi olacak unutmayın sakın. Gençler umutlarını yabancı ülkelerde değil kendi ülkesinde çalışarak üreterek alın teri dökerek kazanmasını bilmeli ve kazanmalı. siyaset kurumu da bunun alt yapısını oluşturmalı.

Giresun deyince tabi Türkiye’nin fındığının en güzel yeri olduğunu biliyor. Dünya da bunu çok iyi biliyor. Karadeniz için çay ve fındık stratejik üründür. Sadece bizim ülkemiz için değil düya içinde önemli üründür.

“ONLARDAN SÖKE SÖKE ALACAĞIM VE SİZE VERECEĞİM"

Nasıl alacağım. Meraklanmayın alacağım. Bakın bu fındığı üreten dünyadaki bir numaralı ülkeyi. Elin oğlu bizim fındıktan milyar dolarları kazanıyor ama bu fındığı üreten Karadenizli kazanamıyor. Nasıl oluyor da elin oğlu kazanıyor biz kazanamıyoruz. Dedim ki sen her şeyi dolara bağladın e bu fındığı da o zaman dolar yapalım. Kilosu 4 dolar. Bunun büyük bir kısmı yüzde 90’ı ihraç ediliyor. O zaman 4 dolar yaparsın sabit fiyat olur dolayısıyla üretici de her yıl ne kadar kazanacağını bilir sözüm söz Bay Kemal’in sözü 4 doların altına asla düşmeyecek. Şimdi diyecekler Bay Kemal parayı nereden bulacaksın diyecekler Giresun meydanından söylüyorum sen 5’li çetelere dolar buluyorsun Avro buluyorsun fındıkçıya gelince parayı nereden bulacaksın diyorsun. Onlardan söke söke alacağım ve size vereceğim.

“GENÇLERİMİZ GELECEĞİNİ YURT DIŞINDA ARIYOR”

Allah aşkına bu milleti kuru soğana bile mahkûm ettiler ya. Çözeceğim hiç endişe etmeyin. Şimdi hangi iftiraları atacağız diye sıraya girmişler. Yok masanın altı yok masanın üstü ne derseniz deyin. Terör bir insanlık suçudur kim yaparsa yapsın nereden gelirse gelsin teröre karşı durmayan zaten insan değildir. Bunu hepinizin bilmesini isterim. Yeteri kadar kamplaştı bu ülke, elin oğlu gelişiyor büyüyor biz küçülüyoruz. Gençlerimiz geleceğini yurtdışında arıyor.

Bir müjdem var size bütün köy okullarını açacağız. Bütün köy okullarında öğretmen olacak. Köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi veteriner olacak. Aynı zamanda teknisyeneler olacak onların aylıklarını da devlet ödeyecek.