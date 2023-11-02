İmamoğlu’ndan İstanbul halkına uyarı: Bu durumu ciddiye alın

İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul halkına kritik uyarılarda bulundu. İmamoğlu İstanbul’un ciddi bir kuraklık sorunu olduğunu ifade ederken tasarruf yapılması gerektiğini söyledi.

Ayşe Memiş
İmamoğlu’ndan İstanbul halkına uyarı: Bu durumu ciddiye alın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkına ciddi bir uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Twitter (X) sayfasından bir videp paylaşarak İstanbul’un kuraklık problemi olduğunu açıkladı.

"İSTANBUL CİDDİ BİR SORUNLA KARŞI KARŞIYA"

İmamoğlu vatandaşı su tasarrufuna davet ederken “İstanbul ciddi bir kuraklıkla baş başa. İSKİ su kayıp ve kaçağını önlemede ciddi sonuçlar elde etti. İstanbulluları hem bu mücadelede yanımızda olmaya hem de su tasarrufunu ciddiyetle uygulamaya davet ediyorum.” dedi.

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İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI YÜZDE 18'E DÜŞTÜ

Yağışsız geçen sonbahar, İstanbul'da barajların doluluk oranlarının tehlikeli seviyelere inmesine sebep oldu. Bazı barajların tamamen kuruduğu mega kentte, kalanlar barajlar ise kuraklık alarmı veriyor.

İSKİ, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranının yüzde 18'e düştüğünü açıkladı.

İSKİ verilerine göre 2 Kasım 2023 tarihi itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

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