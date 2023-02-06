İmamoğlu: İstanbul'dan deprem bölgesine çok sayıda ekip hareket etti

İstanbul'dan deprem bölgesine AFAD ile koordineli olarak çok sayıda arama kurtarma ekibi hareket etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme ilişkin açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu.

"İBB ve İlçe belediyelerimizle, AFAD koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye intikal ettiriyoruz." diyen İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır"