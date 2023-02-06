6 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu: İstanbul'dan deprem bölgesine çok sayıda ekip hareket etti

İmamoğlu: İstanbul'dan deprem bölgesine çok sayıda ekip hareket etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:16
Takip Et

İmamoğlu'ndan Kahramanmaraş açıklaması

İmamoğlu: İstanbul'dan deprem bölgesine çok sayıda ekip hareket etti
+
Aa
-

 İstanbul'dan deprem bölgesine AFAD ile koordineli olarak çok sayıda arama kurtarma ekibi hareket etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, depreme ilişkin açıklama yaparak deprem bölgesine çok sayıda ekibin hareket ettiğini duyurdu.

"İBB ve İlçe belediyelerimizle, AFAD koordinasyonunda yardımlarımızı bölgeye intikal ettiriyoruz." diyen İmamoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"AFAD ile koordine şekilde 2 arama kurtarma aracı ve 200 İtfaiye personelimiz, 1 yemek tırı, Hamidiye Su ve Halk Ekmek tırları deprem bölgesine hareket etti. Toplam 260 personelimiz uçakla bölgeye hareket ediyor. Ayrıca soba, battaniye gibi ihtiyaç malzemeleri de yola çıkmıştır" 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
1
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Bu meslekler 10 yıl sonra ortadan kaybolacak. Bu mesleğe girmeden önce dikkat
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
2
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Zaniolo Galatasaray'da: İtalyanlar resmen açıkladı
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
3
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Yakıt tüketimi en az olan otomobillerin listesi
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
4
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Başvuru yapmayan hakkını kaybedecek. Tapu sahipleri için kritik uyarı yapıldı
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
5
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Yarıyıl tatilinin bir gün daha uzadığı iller belli oldu
﻿Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
6
﻿Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
﻿Erdoğan’ın mitingindeki mavi bereli grubun kim olduğu ortaya çıktı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
7
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Kerem Ökten herkesi uyardı. İstanbul’a karın yayılacağı saati açıkladı
﻿Adana'da bir çocuk enkaz altından sağ çıkarıldı
﻿Adana'da bir çocuk enkaz altından sağ çıkarıldı
﻿Adana'da bir çocuk enkaz altından sağ çıkarıldı
﻿Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
﻿Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
﻿Diyanet İşleri Başkanı: Deprem bölgesinde vatandaşlarımız camilerimizde kalabilir
﻿KKTC Başbakanı Üstel: 30 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gidecek
﻿KKTC Başbakanı Üstel: 30 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gidecek
﻿KKTC Başbakanı Üstel: 30 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye gidecek
﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı
﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı
﻿Osmaniye’de ve Hatay'da 4 kişi sağ çıkarıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.